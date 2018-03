Am 12. August wird der Veranstaltungsreigen bis zum Jahresende mit dem Event zum 20-jährigen Bestehen der Sportgilde eröffnet.

Nach der obligatorischen Begrüßung des Gilde-Königspaares Gaby Waage-Runge und Joachim Runge durch die anwesenden 50 Gilde-Mitglieder wurden die Schießwettbewerbe auf der vollelektronischen KK-Schießsportanlage durchgeführt.

Gegen 12 Uhr wurden vom Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst die eingeladenen Gilde-Mitglieder mit Präsenten ausgezeichnet. Für besondere Verdienste um das deutsche Schützenwesen und die Sportgilde wurden nachstehende Schützen mit wertvollen namensbezogenen Geschenken geehrt: Tobias Hadeler, Joachim Runge, Gerda Sprick, Bernd Hayen, Anja Hermink und Achim Braje.

Der Ehrengast, Robin Gerhard, berichtete als Rettungsassistent und Oberfeuerwehrmann über seine Aktivitäten in der Stadt München. Danach erfolgte die Ehrung der monatsbesten Schützen durch den Sportleiter Joachim Runge: Damen 1: Karola Juncu (1. Platz), Astrid Eilers (2. Platz) und Anja Hermink (3. Platz). Damen 2: Rita Brüggemann (1. Platz), Birgit Jobst (2. Platz) und Michaela Pieper (3. Platz). Schützen 1: Robin Rückert (1.Platz), Petru Juncu (2. Platz). Schützen 2: Ralf Eilers (1. Platz) und Peter Gerken (2. Platz). Schützen 3: Achim Braje (1.Platz), Jürgen Müller (2. Platz) und Heinrich Garbers (3. Platz). Rathaus-Pokal: Hermann Schorling (1. Platz), Cathleen Schorling (2. Platz), Horst-Dieter Jobst (3. Platz).

Ebenfalls nahm der Geschäftsführer der FAS-Event GmbH Mansur Faqirya die Gilde-Treff-Veranstaltung zum Anlass für den bevorstehenden Oster-Brunch in der Gilde-Festhalle am 2. April um 9.30 bis 15 Uhr zum Festpreis von 15,90 Euro zu werben. Kinder bis sechs Jahre kostenfrei. Von sieben bis zwölf Jahre 7,50 Euro.

Abschließend erinnerte der Vorsitzende an die Teilnahme zum nächsten Gilde-Treff am 8. April sowie an den Gilde-Treff am 6. Mai und der anschließenden Spargel-Tour zum Spargelhof Thiermann nach Scharringhausen. Hier sind nur noch wenige Bus-Plätze frei. Anmeldungen können noch beim Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst unter 01 71 / 37 26 43 2 entgegen genommen werden.

Das größte Highlight des Jahres findet am 9. Juni statt. Erstmalig wird die Gilde mit einer Königskutsche, Musikzug und den Gilde-Mitgliedern zum Königshaus in die Langenstraße in Bassum marschieren. Als Ehrengast wird der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig des SV Werder Bremen Ailton bei diesem Event dabei sein.