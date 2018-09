Der langjährige Flüchtlingspate Uwe Ströhemann und Daniela Gräf, die Leiterin des Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum, helfen Migranten, sich in ihrer neuen Heimat Deutschland zurechtzufinden.

Jetzt laden Gräf und Moubarak bereits zum dritten Zusammenkommen dieser Art ins MGH ein, das am Donnerstag, 6. September, von 18.30 bis 20 Uhr stattfinden soll.

Flüchtlingspaten sind Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder das Land gut kennen und sich um eine bestimmte geflüchtete Person beziehungsweise eine Familie kümmern. Die Paten helfen Menschen aus anderen Ländern beim Zurechtfinden in Deutschland und gehen auf deren individuelle Probleme ein.

Um aktiven Paten und denjenigen, die Interesse an dieser Arbeit haben, eine Plattform zum Austausch zu bieten, wurde der Patentreff eingerichtet. „Ziel dabei ist es, Erfahrungen und Informationen weiterzugeben und sich unverbindlich darüber informieren zu können, was Patenschaft eigentlich bedeutet“, erzählt Daniela Gräf. Denn viele Menschen würden zwar gerne helfen, seien aber unsicher, was mit dieser Aufgabe auf sie zukommt. Dann stellen sie sich Fragen wie „Was wird von mir erwartet?“ oder „Ich habe nur zwei Stunden pro Woche Zeit – reicht das?“.

Hussein Moubarak kennt die meisten Flüchtlinge, die in Stuhr wohnen. Er selbst kam einst als Kind aus dem Libanon nach Stuhr, vielleicht ist Eingliederungshilfe für geflüchtete Menschen deshalb ein besonderes Anliegen für ihn. „Die Willkommenskultur hat gezeigt, welche positive Kraft in dieser Gesellschaft steckt“, fasst er die Arbeit der vergangenen Jahre in der Gemeinde zusammen.

„Der erste Paten-Treff am 5. Juli war ein toller Erfolg“, freut sich der 33-Jährige. „Inhaltlich ging es um Themen wie Computertraining, Versicherungen, Fahrradkurse und Abhilfe bei finanziellen Engpässen. Unter den mehr als 20 Gästen befanden sich aber nicht nur aktive und zukünftige Paten, sondern auch Geflüchtete, die gekommen waren, um sich bei den Ehrenamtlichen für deren Hilfe zu bedanken.“

Das Projekt nahm rasch an Fahrt auf. Bei einem zweiten Treffen am 2. August war das Erlernen der deutschen Sprache Hauptthema. Dazu war als Gastrednerin Annegret Eiselt von der Volkshochschule des Landkreises Diepholz eingeladen worden. Eiselt gab einen informativen Überblick über Inhalte und Niveaustufen bei den verschiedenen Deutschkursen, erklärte den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und informierte ausführlich über Einstufungstests, Prüfungen und Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Wer Interesse an den entsprechenden Unterlagen zu diesem Thema hat, kann sie gerne im MGH bekommen, erklärt MGH-Leiterin Daniela Gräf.

Bei dem nächsten Zusammenkommen am 6. September soll wieder der Wissens- und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt stehen. Ein möglicher Schwerpunkt könnte hierbei auf dem Themenkomplex „Flüchtlinge und Arbeitsmarkt“ liegen. Wer Interesse an der Übernahme einer Patenschaft hat, kann mit Hussein Moubarak ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren. Wenn es gewünscht wird, arrangiert er später auch ein erstes Zusammentreffen mit Geflüchteten.

Der Paten-Treff findet immer am ersten Donnerstag eines Monats von 18.30 bis 20 Uhr in der Backstube des MGH, Bremer Straße 9, in Stuhr-Brinkum statt. Nähere Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74.