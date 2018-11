Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 18. November, gibt es zwischen 13 und 18 Uhr die Gelegenheit, Karin Hildebrandt und ihre Praxis in Augenschein zu nehmen. Auch während des Weihnachtsmarktes am Sonnabend, 1., und Sonntag, 2. Dezember, ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit steht die Naturheilpraktikerin sie für Informationsgespräche und kurze Testbehandlungen zur Verfügung.

„Wissen Sie momentan in dieser stressigen schnelllebigen Zeit nicht so recht, was sie brauchen? Und können schlecht Entscheidungen treffen? Befinden Sie sich in Situationen, die eine Neuorientierung brauchen? Sind viele alte Konstrukte zerbrochen, haben Familiensysteme sich zerrüttet oder auch ganz aufgelöst? Sind sie jetzt verunsichert, wie es bei ihnen weiter geht? Brauchen sie Unterstützung dabei, eine Neuorientierung zu sehen und zu erreichen? Ist tiefergehende Arbeit mit ihnen selbst notwendig und kommen sie allein nicht weiter?“ Solchen und ähnlichen Fragen will Karin Hildebrandt auf den Grund gehen, sie beantworten helfen und damit ihre Patienten auf einen besseren Weg führen. Damit diese Unsicherheiten bis hin zur Orientierungslosigkeit nicht zu Verzweiflung oder gar chronischen Erkrankungen führen, können Patienten gemeinsam mit Karin Hildebrandt heraus finden, wie das Leben wieder sortierter, geordneter und strukturierter laufen kann und sie wieder Vertrauen finden in den Fluss des Lebens und auch zu sich selbst und ihrer ureigenen Kraft.

Darüber hinaus möchte Karin Hildebrandt auch Ansprechpartnerin bei Problematiken auf der körperlichen Ebene wie Schmerzen, Verspannungen, Blockaden der Muskeln und Faszien sein. Auch kann man bei ihr Entspannung und Erholung vom Alltag finden. Dafür würde zum Beispiel das Bowtech, eine ayurvedische oder eine Hot-Stone-Massage in Frage kommen.