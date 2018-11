Am Freitag, 19. Oktober, fand die zweite Gemeinschaftsbestattung in diesem Jahr statt. Und sie war würdevoll: In einer Trauerfreier gedachten Pastorin Elisabeth Speer und Pastor Dieter Sogorski den 83 Sternenkindern, die in den vergangenen sechs Monaten verstorben sind. Begleitet wurde die Andacht vom Gospelchor Verden, sowie Bärbel Spöring vom Flötenkreis Verden. Diese ganz besondere Art von Gedenkfeiern wird wechselseitig von den in Verden ansässigen Bestattungsinstituten kostenlos ausgerichtet. Für die aktuelle Beerdigung der Sternenkinder stellte „Horizont Bestattungen“ einen gleichsam angemessenen und wunderschönen Sternensarg aus Korb zur Verfügung und schmückte ihn dem Anlass entsprechend.

„Die Möglichkeit, ihre Kinder auf diesem Wege beizusetzen, ist für viele Sterneneltern ein ganz wichtiger Schritt zur Trauerbewältigung”, sagt Jennifer Wilman, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin an der Aller-Weser-Klinik, die sich ehrenamtlich im Verinsteam der Sterneneltern Achim engagiert und die betroffenen Eltern begleitet. „Die Bestattung von Sternenkindern, deren Körpergewicht weniger als ein halbes Kilogramm beträgt, ist gesetzlich nicht verpflichtend und die Eltern stehen im Moment des schweren, oftmals unerwarteten Verlustes oft ratlos da. Neben der Trauerbelastung stellt sich die Frage nach einer angemessenen Beerdigung“, sagt Wilman.

„Die Gemeinschaftsbestattung kann somit eine große Erleichterung für die Eltern sein, weil sie wissen, dass ihre Kinder nicht mit dem 'Krankenhausmüll' entsorgt werden”, fügt Friederike Nolte hinzu. Sie ist ehrenamtliche Akutbegleiterin bei den Sterneneltern Achim. „Auch wenn nicht alle Eltern der Sternenkinder anwesend sind, haben sie Kenntnis davon, wo ihre Kinder würdevoll zur Ruhe gebettet wurden. Und sie haben einen Platz zur Erinnerung und zur Trauer.

Der Waldfriedhof Verden des Evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverbands hat eigens für Sternenkinder eine gemeinschaftliche Grabstelle eingerichtet. Die nächste Gemeinschaftsbestattung ist im März 2019 geplant. Weitere Informationen über den Verein Sterneneltern Achim und seine Angebote gibt es im Internet unter www.sternenelternachim.de zu finden.