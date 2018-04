Mehr als 250 Männer und Frauen bilden derzeit die Ortsgruppe des Sozialverbands in Armsen. (Hermann Meyer)

„Und so ist 1917 in Berlin der Sozialverband Deutschland, damals noch unter dem Namen ‚Reichsbund‘, zunächst als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten gegründet worden“, berichtet Friedel Koch. Er ist seit 1987 Mitglied des Verbandes und seit 1994 im Vorstand aktiv. Den Vorsitz der Ortsgruppe Armsen übernahm er zwei Jahre später, im Anschluss an seine Tätigkeit als Schriftführer.

Bereits zwei Jahre nach der Gründung des Sozialverbands entstand auch in Verden eine Ortsgruppe. 1919 wurde diese vom Kriegsheimkehrer Heinrich Luhmann gegründet. Luhmann zählte auch zu jenen, die in Berlin den Startschuss gaben und kehrte zwei Jahre später in sein Heimatdorf zurück.

Über das Bundesverdienstkreuz durfte sich Friedel Koch (v.l.) mit Ehefrau Gertrud freuen. (FOCKE STRANGMANN)

Im kommenden Jahr kann die Ortsgruppe folglich das 100-jährige Bestehen feiern. Und auch einen Termin können sich Interessierte bereits in ihren Kalendern anstreichen. Für die große Feier wurde der 25. Oktober auserkoren. Im Saal des Gasthauses zum Drommelbeck in Hohenaverbergen soll es eine Festveranstaltung geben, in deren Rahmen auch eine große Ausstellung mit Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre des Bundesverbandes zu sehen sein wird. „Außerdem wird es eine Festzeitschrift, an der wir gerade arbeiten, geben, mit einem geschichtlichen Abriss über Gründung und Neugründung.“

Unterlagen über Einzelheiten der Ortsgruppengründung gebe es nicht mehr, bedauert Koch. "Iin der Chronik heißt es lediglich, dass es sich um eine ‚kleine Ortsgruppe‘ gehandelt habe, es müssen so gut 20 Mitglieder gewesen sein, von denen inzwischen aber alle verstorben sind“. 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde der Reichsbund aufgelöst. „Ebenso die Ortsgruppe, die hier in Armsen 1947 wiedergegründet wurde – ein Jahr nach der Neugründung des Verbandes“, wirft der Vorstand einen Blick in die Geschichte. Und wie schon nach dem Ersten Weltkrieg haben sich die Aktiven auch in dieser Zeiz wieder primär mit Kriegsversehrten und Witwen konfrontiert gesehen, nur dass die Verluste und dementsprechend das entstandene Leid und der soziale Notstand noch größer ausgefallen waren.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Verband an vielen wichtigen Gesetzen mitgewirkt, so zum Beispiel am Bundesversorgungsgesetz, das 1950 verabschiedet worden ist und allen Kriegsbeschädigten sowie den Verbliebenen eine im Gesetz festgehaltene Versorgung zubilligte. „Das Fürsorgegesetz war damit außer Kraft gesetzt“, berichtet Koch.

Damals wie heute sind die Leute an den Verband herangetreten, um zu ermitteln, worauf sie in sozialen Belangen Anspruch hätten. „Wie es auf der Homepage heißt sind wir Ansprechpartner und Anwalt sozial benachteiligter und von gesetzlicher Ausgrenzung bedrohter Menschen, wir machen auf Missstände ebenso aufmerksam wie wir Einfluss auf die Sozial- und Gesellschaftspolitik nehmen, um unsere Ziele durchzusetzen.“ Dies alles sei dem übergeordneten Ziel geschuldet, „ein Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit, Bewahrung und Ausbau des Sozialstaates“ zu erreichen.

In den 100 Jahren, in denen es den Sozialverband und die Ortsverbände gibt, hat sich der Arbeitsschwerpunkt natürlich grundlegend verändert: Überwiegend seien die Mitglieder aktuell mit der Anträgen, die das Schwerbehindertenrecht betreffen, befasst, so der 74-Jährige. Grundsätzlich kümmere man sich „eigentlich um alle Bereiche, die im Sozialgesetzbuch zu finden sind“, wie Rente, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Arbeitslosigkeit und Pflege, und außerdem seit einiger Zeit auch um die Bereiche Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.

Wenn jemand beispielsweise einen Bescheid vom Versorgungsamt bekommt, mit dem er nicht einverstanden ist, kann er entweder selbst Widerspruch einlegen oder später auch klagen. Eine weitere Möglichkeit sei, den Weg mit Unterstützung zu beschreiten, „der Verband übernimmt dann die entscheidenden Schritte für den Kläger“. Will man das, was der Verband tut, in wenigen Worten zusammenfassen, so kann man sagen: „Wir beraten und betreuen und vertreten Personen in sozialen Angelegenheiten, nehmen Anträge an, legen gegebenenfalls Widersprüche ein, führen im Zweifelsfall auch eine Klage.“

Die Ortsverbände selbst nehmen in aller Regel nur die Anfragen entgegen und verweisen ansonsten an die Geschäftsstelle in Verden, am Holzmarkt 15, mit der der die Armsener eng zusammenarbeiten. Die Ortsgruppe bilde dahingehend eine Ausnahme, dass sie sich berufsbedingt mit der Sozialgesetzgebung gut auskenne und „auch schon einmal selbst weiterhelfen“ könne.

Wie Tina Borrmann, Geschäftsstellenleiterin in Verden und Rechtsanwältin, berichtet, hat das Beratungszentrum im Jahr 2017 insgesamt 293 Anträge geführt und dabei einen Gesamtbetrag in Höhe von knapp 300 000 Euro erstreiten können. Widersprüche seien 140 Mal eingelegt worden, was den Mitgliedern insgesamt zu weiteren knapp 180 000 Euro verholfen habe. „Die meisten Verfahren betrafen das Schwerbehinderten- und Rentenrecht. Im Bereich der Arbeitslosen- und der Unfallversicherung sowie auf den Gebieten Kranken- und Pflegeversicherung und im Bereich des SGB II (Harz IV) und dem SGB XII (Sozialhilfe) wurden ebenfalls Verfahren geführt.“ Patientenverfügungen beziehungsweise Vorsorgevollmachten abgeschlossen habe man 25 Mal.

Um die Angebote des Verbandes in Anspruch nehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft erforderlich. Der Monatsbeitrag für Einzelpersonen beträgt sechs, für Ehepaare neun und für Familien zehn Euro. Koch: „Wer Widerspruch einlegen möchte, der kann das zwar auch ohne anwaltliche Vertretung tun, folgt darauf jedoch eine Klage, so muss man einen Anwalt hinzuziehen.“ Mitglieder im Verein zahlten dabei stets nur einmalig 50 Euro für einen Widerspruch und 100 Euro bei einer Klage.

Über 250 Mitglieder zähle die Ortsgruppe Armsen zur Zeit, davon seien die meisten über 50 Jahre alt oder älter. „Die Mitgliederzahlen bei uns in der Ortsgruppe sind stetig gestiegen. Als ich den Vorsitz übernahm, waren wir noch 66.“ Einen größeren Zuwachs konnte die Gruppe 2006 verzeichnen, als der Ortsverband Verden aufgelöst wurde, wodurch viele der Mitglieder der nächstgelegenen Gruppe beigetreten sind. In Niedersachsen verzeichnet der Verband mehr als 270 000 Mitglieder, von denen über 3 200 auf den Kreisverband Verden entfallen, dem insgesamt elf Ortsverbände angehören.

Generelle Informationen über den Sozialverband Deutschland beziehungsweise die Arbeit in Verden gibt es im Internet auf der Seite www.sovd-verden.de. Direkter Kontakt zur Ortsgruppe Armsen ist unter der Telefonnummer 0 42 38/ 4 39 möglich. Die Geschäftsstelle in Verden ist wiederum vormittags unter der Rufnummer 0 42 31/ 27 00 erreichbar. Kontakt zur Geschäftsstellenleiterin Tina Borrmann in Verden gibt es per E-Mail an tina.borrmann@sovd-verden.de.