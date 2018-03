Die Organisatoren des Helfernetzwerks kommen aus Ahausen, Hellwege, Eversen und Unterstedt. (Björn Hake)

Vorsitzende des Vereins. 80 Mitglieder zähle er zur Zeit, bei der Gründung seien es knapp halb so viele gewesen.

Ob es nun darum gehe, im Notfall jemanden zu haben, der auf die Kinder aufpasst, jemanden zum Arzt zu fahren oder auch bei der Gartenarbeit zu helfen – „früher oder später kommt jeder in die Situation, auf Hilfe angewiesen zu sein“. Kinder und Enkel, die weggezogen seien und nun nicht „mal eben so“ kommen könnten, um zu helfen. Großeltern, die zu weit entfernt wohnten, um einem bei der Kinderbetreuung unter die Arme zu greifen.

Der Vortrag „Heimische Krankenpflege“ für die Helfer wurde ergänzt von der Krankenschwester Dagmar Kaßburg. (AHEU)

Ihrem Mann und ihr fielen so manche Tätigkeiten im Haushalt und Garten beispielsweise schon etwas schwerer als früher. „Und da meine Tochter und mein Schwiegersohn weiter weg wohnen, war ich von der Zielsetzung des Vereins von Anfang an begeistert.“

Initiator des Projektes war Gerhard Diercks, der im Fernsehen eine Reportage über ein in Riedlingen in Baden-Württemberg praktiziertes Modell gesehen hatte. Beim Ahausener Bürgermeister Claus Kock, dessen Stellvertreter sowie drei weiteren Menschen stieß er mit der Idee, etwas ähnliches auch in seiner Ortschaft, und für die umliegenden Dörfer ebenfalls, zu gründen, auf offene Ohren. Mehrere Treffen hätten daraufhin stattgefunden, um über das Geplante zu informieren und Teilnehmende zu akquirieren. Auch sie habe an einem dieser Treffen teilgenommen.

Nun laufe das Ganze wie folgt ab: Wer Hilfe benötige und die Handynummer 01 52 / 23 12 60 60 wähle, könne entweder direkt mit der Koordinatorin des Vereins sprechen und sein Anliegen schildern oder aber eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dann werde die Helferliste zurate gezogen, um zu ermitteln, bei welchen wohnortnahen Helfern angefragt werden könnte. „Soforthilfe ist allerdings in aller Regel nicht möglich“, so Wibbelt.

Um Hilfe ersuchen könne übrigens jeder, egal ob man bereits Mitglied sei oder nicht (pro Jahr fallen für die Mitgliedschaft für Einzelpersonen 36 Euro, für Ehepaare 50 Euro an). Bei der Inanspruchnahme einer Hilfeleistung müsse man jedoch aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied sein. Bei den Mitgliedern werde übrigens nicht zwischen Hilfesuchenden und Helfern unterschieden – „jeder kann zu verschiedenen Zeitpunkten beides sein“.

In erster Linie seien es ältere Menschen, die das Netzwerk nutzten, oder solche, die aufgrund einer Krankheit oder Operation Unterstützung benötigten, berichtet Wibbelt. Die wohl am häufigsten nachgefragten Leistungen seien zum einen Begleitfahrten, zum anderen technische Hilfestellungen bei beispielsweise Computerproblemen. Auch beim Tragen schwerer Möbelstücke seien sie des Öfteren behilflich.

Grundsätzlich möglich seien erst einmal alle Gesuche, die zeitlich begrenzt seien, also nicht regelmäßig in Anspruch genommen werden müssten. Sofern sich ein Helfer bereit erkläre, umfasse das auch Einsätze spät abends oder sehr früh morgens. In der Satzung ausgeschlossen sind lediglich dauerhafte Hilfen, „die können und wollen wir nicht leisten, wir stehen nicht in Konkurrenz zu Pflegediensten oder bestimmten Einrichtungen“. Sollten Anfragen in dieser Richtung kommen, leite man an andere Stellen weiter.

Von den bereits erwähnten Diensten einmal abgesehen solle das Helfernetzwerk einen weiteren Zweck erfüllen: „AHEU ist nicht nur dazu gedacht, Mitbürgern ausschließlich in Notsituationen zu helfen, sondern auch, um die Kommunikation untereinander zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken“, welches in den letzten Jahren leider stark nachgelassen habe. Viele Menschen fühlten sich alleine gelassen oder einsam, trauten sich aber nicht, nach Hilfe zu fragen.

Sowohl seitens der Helfer als auch auf der Seite der Hilfenehmer habe es bislang ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben. „Wer Unterstützung bekommt, ist dankbar und wer helfen kann, ist froh, einem anderen Menschen geholfen zu haben.“ Auch neue Freundschaften seien auf diese Weise schon öfter einmal entstanden, so beispielsweise in Situationen, in denen jemand nach einer Begleitperson für zum Beispiel einen Theater- oder Konzertbesuch gesucht habe. Auch derlei Anfragen landeten bei AHEU und würden unter besagter Nummer entgegengenommen. „Sind die Eckdaten notiert, werden anschließend all jene Mitglieder kontaktiert, die sich für entsprechende Hilfen zur Verfügung gestellt haben.“ Sei eine Helferperson verhindert, werde jemand anderes gefragt.

Der überwiegende Teil der Helfer sei 50 Jahre oder älter. „Leider hat der Verein kaum jugendliche Mitglieder. Wenn Jugendliche oder Alleinerziehende und junge Familien vermehrt auf uns zukommen würden, würden wir uns sehr freuen.“

Wer als Helfer im Einsatz sei, der bekomme als kleinen Obolus sechs Euro pro Stunde. Außerdem müsse der Hilfenehmer zwei Euro an den Verein zahlen. Von diesen Einnahmen bezahlt würden unter anderem die Versicherungen, etwa 1000 Euro pro Jahr.

Wibbelt: „Das ist der größte Kostenfaktor für den Verein. Alle ehrenamtlichen Helfer sind beim Land Niedersachsen in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit versichert und unsere Helfer mit dem Auto werden es durch AHEU.“ Die Fahrtkostenerstattung für die Helfer sei wie Autofahrten im öffentlichen Dienst geregelt. „Es gibt aber auch Hilfen, die unentgeltlich sind, zum Beispiel Besuchsdienste, Vorlesen, Spaziergänge oder Gesellschaftsspiele spielen.“

AHEU hat vier Vorstandsmitglieder, welche mindestens einmal monatlich, je nach Bedarf, zusammenkommen. Darüber hinaus gebe es für alle offene Treffen jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude Eversen. Bei diesen Zusammenkünften sei stets Raum für allgemeine Gespräche und dafür, Wünsche und Pläne für zukünftige Treffen zu besprechen.

Bei jedem zweiten oder dritten Treffen werde entweder ein ganz bestimmtes Thema erörtert oder aber es gibt einen Vortrag. Beim letzten Treffen sei dies ein Referat des ehemaligen Oberamtsanwalts Stefan Göbel aus Verden mit dem Titel „Fit und Auto-mobil – Hinweise für ältere Menschen und ihre Angehörigen zur Aufrechterhaltung einer sicheren Mobilität“ gewesen.

Wenn sie sich als Vorsitzende eines für ihren Verein wünschen könnte, „dann sind das noch mehr Menschen, die bei uns Mitglied werden wollen, gerade über jüngere würden wir uns außerordentlich freuen, Hilfestellungen bei der modernen Kommunikation, also im Umgang mit Smartphones, Tablets oder PCs werden stets benötigt.“

Je mehr Mitglieder sie würden, desto umfangreicher könnten sie das Spektrum an Hilfen gestalten. Informationen über den Verein sowie Kontaktmöglichkeiten gebe es im Internet auf der Seite www.hn-aheu.de.