So bietet das Fachgeschäft, das als Schuhaus mit angegliederter Werkstatt begann, heute ein umfassendes Spektrum an orthopädischen Hilfsmitteln. „Viele wissen gar nicht, dass Schuhe inzwischen nur einen kleinen Teil unseres Angebots ausmachen“, weiß André Hüsing. Er hat gemeinsam mit seiner Frau Yvonne das Traditionsunternehmen 2017 von seinen Eltern übernommen und setzt seither zusätzlich auf individuelle und innovative Produkte aus den Bereichen des orthopädischen Handwerks.

Die Bereiche des orthopädischen Handwerks sind auch die Schwerpunkte des Fachgeschäftes. So hat jeder der 14 Mitarbeiter sein Fachgebiet, unter anderem in der Versorgung von Lymphödemen und Lipödemen mit Kompressions­-

strümpfen. „Dies verlangt ein hohes fachliches Wissen über das Lymphsystem und setzt großes Einfühlungsvermögen im Umgang mit dem Kunden voraus. Ist dies vorhanden und arbeitet man mit Ärzten und den anderen angrenzenden Disziplinen wie Beispielsweise den Physiotherapeuten zusammen, kann man die Erkrankung gut in den Griff bekommen“, erklärt André Hüsing.

Einsatz modernster Technik

Der Geschäftsführer trägt zwei Meistertitel: den des Orthopädieschuhmachers und des Orthopädietechnikers. Dies verleiht ihm eine hohe Kompetenz im gesamten Spektrum des orthopädischen Handwerks. Ob die individuelle Maßanfertigung von Prothesen und Orthesen oder orthopädische Einlagen und Maßschuhe – in der hauseigenen Werkstatt kann alles angefertigt werden. Eine Neuheit im Bereich der Orthesen ist die Neurostimulation, die bei einer Schädigung des zentralen Nervensystems dafür sorgt, dass sich die Fußspitze im richtigen Moment anhebt. Die Mikroprozessor gesteuerten Kniegelenke in der Prothetik, gehören laut André Hüsing zu den aktuellsten Entwicklungen. „Wir verwenden das neuste System und können dadurch die modernsten Gelenke“.

Zur Anfertigung gehören auch Beratung und Anpassung. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Laufgarten eingerichtet in dem Kunden sich im Gehen mit ihren neuen Prothesen oder Orthesen ausprobieren können. Gleichzeitig erhält das Hüsing-Team dabei die Möglichkeit, das Gangbild zu beobachten und mögliche Korrekturen am Hilfsmittel vorzunehmen.

Finetuning für Sportler

Generell spielt die optimale Fortbewegung, egal in welchem Alter, für André Hüsing und sein Team eine große Rolle. Deshalb soll das Dienstleistungsspektrum seines Hauses in den nächsten Jahren um die Gang- und Laufanalyse erweitert werden. Dies sei laut Hüsing besonders für Sportler interessant, die sich ein Finetuning wünschen. Aber auch für verletzte Sporttreibende oder solche, die aus den verschiedensten Gründen bewegungseingeschränkt sind und deshalb Probleme haben in ihrer Sportart den vollen Einsatz zu zeigen, ist das Fachgeschäft in Leeste der richtige Ansprechpartner.