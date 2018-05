Sie entwickeln Mobiltelefone mit speziellen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Features – die sogenannten Seniorenhandys. Doch wodurch unterscheidet sich ein Seniorenhandy von einem herkömmlichen Modell, und worauf sollte man beim Kauf eines gebrauchten, aber gut erhaltenen Geräts – etwa in der Rubrik Telekommunikation des ­Extra-Markt – achten?

Seniorenhandys werden unter der Annahme entwickelt, dass ältere Menschen nicht mehr so gut sehen und hören wie jüngere und die feinmotorischen Fähigkeiten – also das Vermögen, etwa mit den Fingern bestimmte Tasten oder Symbole zu drücken – nicht mehr so gut ausgeprägt sind. Deshalb legen die Hersteller bei der Entwicklung großen Wert auf eine einfachere, bedienfreundliche Gestaltung der Mobiltelefone. Display und Tasten – oder wie beim Smartphone: Symbole – fallen bei Mobiltelefonen für Senioren in der Regel größer aus, ebenso sind Ziffern und Zahlen besser erkennbar. Das hat mehrere Vorteile für die Anwender: Zum einen erleichtert es das Wählen von Telefonnummern, das Erkennen von Anrufnummern und das Verschicken von Nachrichten, weil Buchstaben und Zahlen einfacher ausgewählt werden können. Zum anderen können Mitteilungen, die auf dem Handy eingehen, müheloser gelesen werden.

Ein weiterer Unterschied zu gebräuchlichen Geräten ist die bei manchen Seniorenhandys integrierte Notruffunktion. Vor allem für alleinlebende ältere Menschen kann sie eine zusätzliche Sicherheit bieten. Sie gibt es – je nach Gerätevariante – in verschiedenen Ausführungen. Mithilfe einer Notruftaste können Betroffene in einer Notsituation schnell entsprechende Hilfe erhalten. Zum Beispiel wird beim Betätigen der Taste per SMS eine zuvor festgelegte Telefonnummer benachrichtigt. GPS-fähige Handys können auch die aktuellen GPS-Koordinaten des Versenders übermitteln. Außerdem gibt es Systeme, die nach dem Betätigen einer Taste automatisch mehrere eingespeicherte Rufnummern wählen, zum Beispiel die von Familienangehörigen oder einer Notrufzentrale. Bei einigen Modellen ist das Notrufsystem außerdem mit einer weiteren Sicherheitsfunktion kombiniert: der automatischen Sturzerkennung mittels integrierter Lagesensoren.

Auch wenn Seniorenhandys heute in der Regel mit Hörgeräten genutzt werden können: Beim Gebrauchtkauf eines solchen Gerätes sollten Träger darauf achten beziehungsweise den Verkäufer danach fragen, ob das Mobiltelefon hörgerätekompatibel ist – vor allem, wenn sie ein analoges Hörgerät nutzen. Denn vertragen sich beide Geräte nicht, drohen lästige Störungen. Entsprechende Telefone sollten mindestens mit dem Kürzel HAC gekennzeichnet sein. Es steht für den englischen Ausdruck „Hearing Aid Compatibility“, also für Hörgerätekompatibilität.