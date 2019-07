Mit langlebiger Bademode bekannter Hersteller aus hochwertigen Materialien macht jede Frau am Strand eine gute Figur. (Christa Neckermann)

Ob nach einer Operation oder langfristigen Erkrankung mit den möglichen entsprechenden Folgen: Je schneller der Patient wieder auf

die Beine und somit in Bewegung kommt, umso rascher schreitet der Genesungsvorgang voran. In der Reha-Technik sind inzwischen viele kleine, aber wichtige Hilfsmittel entwickelt worden, um den Start zu erleichtern – vom guten, alten Gehstock über Rollatoren mit allerhand nützlichen Zusatzfunktionen bis zu Rollstühlen, Geh-, Steh- und Sitzhilfen.

Während sich manche Sanitätshäuser auf einzelne Produktgruppen wie etwa die Reha- oder Orthopädietechnik spezialisieren, vereint das Sanitätshaus Tolle in der Bahnhofstraße 95 in Osterholz- Scharmbeck das ganze Feld moderner Sanitätstechnik. Dort finden die Kunden unter anderem ein breites Sortiment an Brustprothetikprodukten, Bandagen und Miederwaren, wie sie etwa nach einer Brust-OP nötig sind.

Im Venen-Kompetenzzentrum des Sanitätshauses bietet Tolle Kompressionsstrümpfe, die bei Krampfaderleiden ebenso einsetzbar sind wie etwa bei Lymph- und Lipödemen. „Die werden aber auch gern von Kunden gekauft, die eine Fernreise mit dem Flugzeug planen. Denn die richtigen Kompressionsstrümpfe beugen Thrombosen vor. Die entstehen, wenn der Mensch über mehrere Stunden mehr oder weniger bewegungslos auf einer Stelle sitzt“, sagt Edeltraut Tolle, Inhaberin des gleichnamigen Sanitätshauses. „Unsere Kompressionsstrümpfe dienen dabei nicht nur der Gesunderhaltung. Sie sehen chic aus und setzen modische Akzente“, sagt Tolle.

Für Patienten und Familienangehörige, die einen Pflegebedürftigen zu Hause versorgen, bietet das Sanitätshaus eine vielfältige Auswahl an durchdachten Hilfsmitteln. Dazu zählen der Inhaberin zufolge Greifhilfen, mit denen das Bücken erleichtert wird oder mit denen

höhere Regale erreicht werden. In Sachen Orthopädietechnik führt das Sanitätshaus zudem Stützmieder und Orthesen. Schuheinlagen nach Maß, ausgerichtet auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden, stehen ebenfalls auf der Sortimentsliste.

Generell liefert Tolle den Beweis, dass Gesundheitsprobleme modisch lösbar sind. „Wir bieten neben den Hilfsmitteln zur Gesundung eine große Auswahl an modischer Sportbekleidung und Bademoden, mit deren Hilfe so manche Problemzone geschickt kaschiert werden kann“, sagt Tolle. Egal ob Neckholder, Bandeau, Spaghettiträger oder Tankini – Badeanzüge gibt es unter anderem von Maryan Mehlhorn, Charmline, Anita, Sunflair und Susa in einer riesigen Auswahl. Die qualitativ hochwertigen Materialien garantieren Tolle zufolge eine lange Nutzungsdauer.

„Unser Hauptanliegen ist es, dem Kunden zuzuhören“, sagt die Inhaberin. Worin bestehen seine Beschwerden? Gab es bereits eine ärztliche Verordnungen? „Viele unserer Hilfsprodukte sind im Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft in der Bahnhofstraße 51a zu sehen. Hier können sich ältere Mitbürger, aber auch deren Angehörige ein Bild machen, welche Hilfsmittel es ermöglichen, dass ein Mensch möglichst lange in seinen eigenen vier Wänden bleiben kann“, erläutert Tolle.

Der Geschäftsfrau und ihren Mitarbeitern ist der Weg zu den Kunden nie zu weit. „Wir kommen gern zu unseren Kunden ins Haus, um sie in ihrem gewohnten Umfeld ausführlich zu beraten, oder um sie mit den benötigten Hilfsmitteln zu versorgen.“ Das zentrale Anliegen des Teams sei es, dass sich die Menschen in der schweren Phase ihres Lebens gut aufgehoben und verstanden fühlen.

Das Sanitätshaus Tolle in der Bahnhofstraße 95 hat montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Für Terminabsprachen oder Informationen ist das Sanitätshaus unter Telefon 04791 / 77 18 oder per E-Mail an info@tollegmbh.de erreichbar.