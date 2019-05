Pur sind mit ihrer Musik seit Jahrzehnten erfolgreich, ihre Konzerte bei den Fans legendär. (Carsten Klick , Carsten Klick)

Nach Johannes Oerding, Fury in the Slaughterhouse und Element of Crime wird am Samstag, 10. August, nun Pur zu Gast sein.

Dass das Konzert unter freiem Himmel zu einem Gemeinschaftserlebnis für alle Generationen wird, davon ist Veranstalter Oliver Mücke überzeugt. Dafür spreche die breite Fanbase der Band. Mit über 12 Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Das neue Album „Zwischen den Welten“ ist das 10. Album der Bandgeschichte, das auf Platz Eins der Media Control Charts gelandet ist. Nachdem zahlreiche Termine der vergangenen Arenatour ausverkauft waren, steht im Sommer 2019 die „Zwischen den Welten Open-Air-Tour“ an. Auch die Fans in Osterholz-Scharmbeck können sich auf die besondere Atmosphäre, auf eine gemeinsame Sommernacht mit aktuellen Songs und den Hits aus 30 Jahren Purgeschichte freuen. Hartmut Engler freut sich ebenfalls: „Das wird unser ganz spezielles Sommermärchen 2019 für Freunde und Freude - lasst es uns zu Ende träumen!“

Tickets für das Open-Air-Konzert mit Pur an der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck sind beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, Osterholz-Scharmbeck, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.