Sammelten bei der Deutschen Meisterschaft Erfahrung: Janna und Pia.

Da auch die Kids-Formation „Exploding Dreams“ nicht an den Start ging, nahmen die Familien von Janna und Pia es in die eigenen Hände, vor Ort zu sein.

Dort merkten die beiden Mädels, die gerade erst zehn Jahre alt geworden sind, schnell, dass hier eine wirklich meisterliche Stimmung herrschte und Deutschlands beste Tänzer am Start waren. Die Aufregung war so groß wie nie zuvor, und natürlich fehlte ein wenig die moralische Unterstützung des eigenen Teams, was auch die Mamas und Papas nicht auffangen konnten. Die Sichtungsrunde verlief sehr gut. Bei sehr starker Konkurrenz gelang die Qualifikation in die zweithöchste Gruppe, die A-Reihe. Für die M-Reihe reichte es dieses Jahr noch nicht ganz. Dies mussten alle neidlos akzeptieren, schließlich sind die anderen Kids zum Teil gut zwei Jahre älter und haben schon mehr Turniererfahrung. Diesmal reichte es zu Platz fünf in der A-Reihe, das entspricht einem elften Platz bei einer Deutschen Meisterschaft insgesamt. Mit dieser Erfahrung haben Pia und Janna ein neues Ziel vor Augen und können auf jeden Fall stolz auf ihre Leistung sein.

Wurden Siebte bei den European Masters: Die jungen Männer und Frauen der „BeFamous Crew“.

Zeitgleich trat die Juniors-2-Wettkampfformation „BeFamous Crew“ des Tus Syke (16-18 Jahre) mit 23 Tänzern bei den European Masters der IVM in Ludwighafen gegen weitere 29 Formationen in ihrer Altersklasse an. Laut Turnierveranstalter das schwerste Turnier in Europa, für das insgesamt rund 70 Teams in der Kategorie Juniors 2 regional in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet waren. Bereits in der Vorrunde muss man hier alles zeigen, da zehn Formationen danach bereits die Heimreise antreten können. Auch startete man dieses Mal mit einer neuen Choreografie, die bisher noch nicht wettkampferprobt war, und so wurde noch fleißig am Morgen vor der Jugendherberge, wo man übernachtete, geübt.

Um so erfreulicher war dann das Ergebnis der Vorrunde, welche einen fünften Platz einbrachte, der die direkte Qualifikation für die Endrunde bedeutete. Damit brauchte man auch nicht die Zwischenrunde zu tanzen, in der noch einmal weitere vier Teams ausgeschieden sind.

In der Endrunde der letzten 16 konnte die Formation des Tus Syke sich noch einmal etwas steigern. Jedoch galt das auch für die Konkurrenz, und so wurde man letztlich Siebter der European Masters, was zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für die Bundesliga bedeutete.

Wie eng es dieses Mal zuging, konnte man bereits nach der Vorrunde sehen, da die Plätze vier bis acht fast alle gleichauf bewertet wurden. So steht nun der nächste Termin am 24. März 2019 in Gießen mit dem Liga-Pokal (Bundesliga) fest, wo man sich dann wieder für die European Masters am 9. November 2019 in Ludwigshafen qualifizieren kann.