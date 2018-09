Vor den Sommerferien haben wir unter der Leitung von Manuela Potrafke und Rudi Meyer eine Projektwoche mit 24 Kindern durchgeführt. Die Kinder wurden in die Grundtechniken des Bogensportes und in den verantwortungsvollen Umgang mit Luftdruckwaffen eingewiesen. Weiter haben wir inzwischen eine Red-Dot Anlage angeschafft, um auch für Kinder ab acht Jahren ein Training mit einem Lichtpunktgewehr auf der neuen elektronischen Anlage anbieten zu können. In der letzten und vorletzten Woche war der stellvertretende Bundestrainer für den Bogensport, Günter Kuhr, in Mühlentor auf der Anlage und hat mit unserem Ausnahmetalent Matthias Potrafke trainiert. Matthias hat sich für die Jugendolympiade in Argentinien qualifiziert und wird Mitte Oktober dort für Mühlentor starten.