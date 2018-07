Vorher machte die Gruppe einen Spaziergang an die Weser, um am Strand einen ungewöhnlichen Blick auf den Badener Weserhang zu haben. Hier gab der Ur-Badener Reiner Aucamp einen historischen Rückblick.

Nach erheblichen Problemen in der Vergangenheit wurde, so Aucamp, ab 1828 die heutige Pfingstwiese und damit die endgültige Befestigung des Badener Weserhanges begonnen. Ab 1843 wurde Baden ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für die Bremer. Mit Schiff und Bahn ging es bis 1974 zu den Lokalen in Baden. Die Bebauung des Hochufers begann laut Aucamp 1877: „Es waren nicht die Ärmsten, die den unverbaubaren Blick auf die Weser nutzen konnten“.

Aucamp berichtete weiter, dass Mutige die Weser zum Strand auf der gegenüberliegenden Seite schwimmend durchquerten. „Das ist heute aber nicht mehr zu empfehlen. Die Weser hat starke Strömung und Strudel.“ Ab 1945 gab es eine Fähre über die Weser, die erst 1974 eingestellt wurde. Heute kaum noch vorstellbar: Die Weser war manchmal im Winter zugefroren, zuletzt 1963.

Nach diesem interessanten Bericht ging die Gruppe in die Gaststätte, wo ein leckeres Spargelessen mit interessanten Gesprächen auf sie wartete.