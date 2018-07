August, einmal mehr in ein Mekka für Oldtimer-Freunde. Beim historischen Güterumschlag wie vor 60 Jahren können die Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr historische Nutzfahrzeuge, Eisenbahnen und Modell-Dampfmaschinen in Aktion erleben. Auch Norddeutschlands größte betriebsfähige Stationär-Dampfmaschine wird vorgeführt. Beim Güterumschlag handelt es sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung von der Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Leman, dem Deutschen Eisenbahnverein sowie den eingeladenen Nutzfahrzeug- und Oldtimerfreunden. Der Eintritt ist frei. Auch von Bremen aus ist das Weserdorf auf der Schiene gut zu erreichen. Der Regional-Express in Richtung Hannover hält stündlich am Eystruper Bahnhof.