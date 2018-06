Nordkorea

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Historischer Handschlag zwischen Trump und Kim

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind am Dienstag in Singapur zum ersten Gipfeltreffen in der Geschichte ihrer Länder zusammengekommen. Die beiden reichten sich auf der Insel Sentosa die Hand.