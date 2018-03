Auch erhob das nicht frei gewählte Parlament seinen einflussreichen Verbündeten Wang Qishan zum neuen Vizepräsidenten. Trotz seines Pensionsalters von 69 Jahren soll ihm der erfahrene Krisenmanager innenpolitisch die Gegner vom Hals halten und sich außenpolitisch um das schwierige Verhältnis zu den USA unter US-Präsident Donald Trump kümmern.

Als Staats-, Partei- und Militärchef Chinas stützt Xi seine Macht vor allem auf die neue Super-Überwachungsbehörde, die für treue Gefolgschaft im Staatsapparat sorgen soll. Die knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes beförderten am Sonntag seinen 64-jährigen Vertrauten Yang Xiaodu zum Chef der neu geschaffenen „Nationalen Aufsichtskommission“. Das Machtorgan soll mit weitreichenden Vollmachten gegen Korruption, Dienstvergehen oder auch eine allzu lockere Umsetzung politischer Ziele vorgehen. Die Disziplinarbehörde kann Verfahren einleiten, Verdächtige festnehmen und bis zu sechs Monate ohne Gerichtsbeschluss in Gewahrsam halten, ermitteln und bestrafen.

Der politisch geschwächte Ministerpräsident Li Keqiang, der im Schatten des übermächtigen Staats- und Parteichefs steht, wurde am Sonntag für eine zweite Amtszeit bestätigt. Der 62-Jährige dürfte noch weitere Zuständigkeiten verlieren, wenn an diesem Montag Xi Jinpings einflussreicher Wirtschaftsberater Liu He zum neuen Vizepremier und möglicherweise auch zum Zentralbankchef gemacht wird. Li Keqiang gehört nicht zum Lager des Staats- und Parteichefs und hatte schon vorher Kompetenzen abgeben müssen, als Xi wichtige Regierungsfunktionen in Arbeitsgruppen der Partei verlegt hatte.

Fünf Jahre nach seiner Amtsübernahme ist Xi Jinping heute so mächtig wie kein anderer Führer seit Mao Tsetung. Die Erinnerung an die Allmacht des Staatsgründers löst unter vielen Chinesen auch Unbehagen aus, weil er das Land ins Chaos gestürzt hatte. China erlebt damit einen tiefgreifenden, historischen Wandel von der Ära Deng Xiaopings, der in den 80er-Jahren die Reform und Öffnung und den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes eingeleitet hatte. Der renommierte China-Experte und amerikanische Jurist Jerome Cohen charakterisierte die „neue Ära“ Xi Jinpings so: „Eine personalisierte Ein-Mann-Herrschaft, verstärkt durch wirksame Parteikontrollen in allen Bereichen des Lebens, wachsende Intoleranz bei abweichenden Meinungen, stärkere direkte Kontrollen der Wirtschaft und noch größere Repression durch die Überwachungskommission.“