Für das neueste Projekt der AG Geschichte im Ehmken Hoff soll historisches Material über Dörverdener und Stedorfer Handwerksbetriebe gesammelt werden. Auf dem Foto sieht man die Bäckerei Ruge in Stedorf im Jahr 1953. Aus dieser Sammlung soll eine Ausstellung im Ehmken Hoff entwickelt werden. Gedacht wird dabei beispielsweise an Briefköpfe, Rechnungsvordrucke, Rechnungen, Fotos, Zeitungsberichte und Annoncen, Meisterbriefe, Geschäftsbücher, Wanderbücher oder Erlaubnisbescheide. Für die Ausstellung ist eher Historisches erwünscht. Der Verein würde Originale gerne ins sein Archiv übernehmen – wenn gewünscht, werden sie nach Ende der Ausstellung zurückgegeben. Möglich ist auch, historisches Handwerkszeug oder Maschinen auszustellen.

Materialien können beim nächsten Geschichtssprechtag im Ehmken Hoff am Montag, 19. März, ab 18.30 Uhr vorgelegt werden. Abgeben kann man Unterlagen auch bei Familie Schröder, Sandhof 3 in Dörverden, oder bei Familie Beuße, Röntgenstraße 4 in Stedorf. Auf Wunsch wird alles nach der Ausstellung im Jahre 2019 wieder zurückgegeben.