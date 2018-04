Rund 260 000 Mitglieder der Bremer hkk können sich dieser Tage auf Post ihrer Krankenkasse freuen. So viele Schecks mit der hkk-Dividende von 100 Euro für das Jahr 2014 verschickt die Kasse an ihre Kunden. Insgesamt beläuft sich die Beitragsrückzahlung auf 26 Millionen Euro. Davon gehen allein knapp 92 000 Schecks mit einer Gesamtsumme von 9,2 Millionen Euro an hkk-Mitglieder in Bremen. Als einzige Krankenkasse in Deutschland zahlt die hkk bereits zum sechsten Mal in Folge Beiträge an ihre Mitglieder zurück. Von 2009 bis 2014 waren dies den Angaben zufolge insgesamt mehr als 100 Millionen Euro.