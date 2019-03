Für den zweiten Sponsorenlauf um den Falkensteinsee zugunsten des Laurentius-Hospizes am Sonnabend, 29. Juni, hoffen die Verantwortlichen, die Zahl von 157 Teilnehmern aus dem Jahr 2017 zu übertreffen. (Brünner)

Die Messlatte liegt nicht gerade niedrig: Exakt 35.890 Euro haben insgesamt 157 Läufer im Sommer 2017 beim ersten Sponsorenlauf zugunsten des Laurentius-Hospizes rund um den Falkensteinsee erlaufen. Am Sonnabend, 29. Juni, ab 13 Uhr steht nun die zweite Auflage der Aktion an, und die Organisatoren um Manfred und Diana Eckhoff sind zuversichtlich, zumindest die Zahl der Teilnehmer noch toppen zu können. „Wir hoffen, in diesem Jahr noch deutlich mehr Kindergarten- und Schulkinder zu erreichen“, erklärte Diana Eckhoff bei der Vorstellung des Projekts.

Zum Ortstermin am Falkensteinsee hatte Schirmherrin Alice Gerken, Bürgermeisterin der Gemeinde Ganderkesee, schon einmal ihre Laufschuhe mitgebracht. Auch vor zwei Jahren war sie bereits als Teilnehmerin dabei: 6,8 Kilometer habe sie damals zurückgelegt, berichtete sie: „Meine Freundin, die meine Sponsorin war, musste ganz schön löhnen.“ Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung sei ihr auch in diesem Jahr wieder eine echte Herzensangelegenheit: „Es wird immer noch zu wenig über die wertvolle Arbeit der Hospize gesprochen. Das Thema muss in der Mitte der Gesellschaft ankommen“, erklärte die Rathaus-Chefin.

Auch Irene Müller, Geschäftsführerin der Gesellschaft Mission Lebenshaus, die das Hospiz betreibt, wird am 29. Juni wieder an den Start gehen. Sie ist beim ersten Mal zwölf Runden gelaufen. Doch körperliche Anstrengung ist den Teilnehmern ohnehin so gut wie fremd: „Das ist eine ganz andere Form des Laufens, da entsteht geradezu eine Magie“, sagt Rieke Meiners, Betreiberin des Campingplatzes am Falkensteinsee.

Ein konkretes Projekt, für das das erlaufene Geld Verwendung finden soll, gibt es auch schon. So planen die Hospiz-Verantwortlichen, die Wohnküche, kommunikativer Treffpunkt des Hauses, um eine Art Wintergarten zu erweitern und dort mehr Platz zu schaffen.

Am Veranstaltungstag gehen die Kinder um 13 Uhr, die Jugendlichen um 14 Uhr und die Erwachsenen um 15 Uhr an den Start. Die Runde für die Kinder ist etwa 250 Meter lang, die für die Erwachsenen 800 Meter. Die Rotary-Jugendorganisation kümmert sich um die Anmeldemodalitäten, das Deutsche Rote Kreuz wird den Sanitätsdienst an der Strecke gewährleisten. Anmeldungen sind ab sofort online auf der Seite www.hospiz-spendenlauf.de möglich.

