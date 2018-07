In diesem Jahr gingen einige Einzelreiter an den Start. Besonders freuen dürfte sich Bettina Stolle, die in einer stark besetzten Dressurprüfung der Klasse L mit ihrem Wallach Ducanto nur ganz knapp eine Platzierung verfehlte und damit eine Topform bewiesen hat.

Am vergangenen Donnerstagabend hieß es dann wieder Daumen drücken für die Dressurmannschaft des Vereins. Viele Freunde und Vereinsmitglieder waren mit nach Rastede gekommen, als es beim Preis der Sparkasse darum ging, in fünf Minuten Elemente aus einer Dressurprüfung der Klasse A so geschickt aneinanderzureihen und mit passender Musik zu hinterlegen, dass am Ende ein stimmiges Gesamtbild entstand.

„Wir haben seit Januar an unserer Kür gefeilt und mussten uns über zwei Qualifikationsturniere das Ticket für Rastede erreiten. In diesem Jahr haben sich unsere Pferde von der tollen Atmosphäre im Schlosspark leider etwas einschüchtern lassen. Aber wir sind stolz darauf, seit einigen Jahren immer wieder in Rastede dabei sein zu können“, resümiert Ann-Kathrin Schmidt das Abschneiden ihrer Mannschaft. Mit ihr an den Start gegangen waren Esther Hoffrichter, Milena Schulz, Jasmin Thom und Isabel Siepkes als Mannschaftsführerin.

„Unser Team besteht aus neun Mitgliedern, vier davon können uns nicht sagen, wie sie die Situation einschätzen. Da kann es schon mal zu Unstimmigkeiten kommen“, sagte Milena Schulz, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Rastede dabei war. Für die Reiterinnen und Pferde gibt es jetzt erst einmal eine Mannschaftspause, um neue Kraft und Ideen zu sammeln. Im nächsten Jahr heißt es dann „Neues Jahr, neues Glück“, denn auch das gehört immer ein bisschen dazu.