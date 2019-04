Hochwertige 3-in-1-Armatur für kaltes, warmes und 100 Grad Celsius kochend heißes Wasser. Ihr Auslauf ist um 180 Grad schwenkbar. Zur Verbesserung des Geschmacks und deutlichen Reduzierung von Kalk ist das System mit einem mehrstufigen Filter ausgestattet. (AMK (frei), AMK)

In Gastronomieküchen muss vor allem in Stoßzeiten selbst der kleinste Handgriff sitzen. Dagegen nicht unbedingt in privaten Lifestyle-Küchen, auch wenn dort ebenso mit Leidenschaft und Kreativität auf hohem Niveau gekocht wird. „Dennoch sind viele Entwicklungen für die Gastroküche auch in die privaten Haushalte eingezogen, und die Hersteller innovativen Küchenzubehörs machen sich Gedanken, wie sie den ohnehin sehr guten Workflow an der Spüle immer noch ein bisschen mehr optimieren könnten“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK). Zum Beispiel anhand des Spülen-Designs sowie eines exzellent abgestimmten Zubehörs inklusive Küchenarmatur und durch noch mehr Flexibilität bei allen vor- und zubereitenden Tätigkeiten.

Wie sich alle Arbeitsabläufe, was Komfort, Zeitersparnis und Ergonomie anbelangt, vorzüglich unterstützen lassen, zeigt sich an den neuen Spülen, in deren Becken eine kleine Stufe integriert ist. Darin werden zum Beispiel zwei speziell dafür konzipierte Edelstahlschienen oder eine Abtropfschale aus Edelstahl eingehängt. So lässt sich neben der Abtropffläche und dem Beckenboden auch noch eine zusätzliche dritte Ebene nutzen.

Bei einer weiteren, neuen Multifunktionsspüle sind die wichtigsten Koch- und Küchen-Accessoires – Messerblock, Schneidbretter, Geschirr-Abtropfgitter und eine gelochte Edelstahlschale – in Form eines ineinandergesteckten Ordnungssystems direkt an der Spüle jederzeit griffbereit. Dazu hat sie ein großes Hauptbecken und ein zweites, schmaleres Becken mit einer Abdeckung. Im unbenutzten Zustand ist das gesamte Zubehör in diesem schmaleren Becken

nahezu unsichtbar verstaut. Zum Vorbereiten oder Kochen wird es herausgenommen und das Hauptbecken dann in eine zusätzliche Arbeitsfläche umfunktioniert.

„Die neuen Edelstahl-, Keramik- und Granitspülen sind sehr außergewöhnlich, was ihr Produktdesign, die intelligenten Zubehörelemente und ihre multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten betrifft“, resümiert AMK-Geschäftsführer Volker Irle. Die Fans einer minimalistischen, sehr harmonischen oder dynamischen Formgebung werden hierbei ebenso fündig wie die Anhänger des im Trend liegenden Country- und Retro-Looks – zum Beispiel in Form eines klassischen Spülsteins, der modern und zeitgemäß interpretiert ist.

Selbst Profi-Ansprüche an eine Spüle können erfüllt werden, beispielsweise mit System-Edelstahlbecken, die auf jeder Arbeitsebene mit dem bekannten Edelstahl-Behältersystem nach Gastro-­Norm-Standard (GN) kompatibel sind. Dies ermöglicht 1a-Arbeitsabläufe: Die Lebensmittel lassen sich beispielsweise in GN-Behältern im Kühlschrank bevorraten und werden zur Vor-/Zubereitung des Essens einfach in die Spüle eingehängt. Von dort geht’s dann ohne Umfüllen direkt weiter zum Kochen, Garen oder Braten. Die fertigen Speisen können anschließend auch in den GN-Behältern serviert werden. Oder man parkt sie auf und in der Spüle, während das Essen auf den Tellern schön angerichtet wird.

Die perfekte Abrundung eines multifunktionalen Spülcenters bildet eine in jeder Hinsicht exakt

darauf abgestimmte Küchenarmatur – das kann von schlicht und funktional bis avantgardistisch und luxuriös sein.

Kochbegeisterte werden auch schnell die neuen, vielseitigen Heißwasser-Armaturen zu schätzen wissen. Zu dieser „Profi-­Liga“ zählen Modelle, die als 3-in-1-­Armatur kaltes, warmes und jederzeit auch kochend heißes Wasser bereithalten – zum Beispiel zum Blanchieren von Obst und Gemüse und für viele weitere Anwendungsszenarien. Andere Multifunktions-Armaturen spenden darüber hinaus auch gefiltertes kaltes

Wasser – eine feine Sache, nicht

nur an heißen Tagen.