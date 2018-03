Damit die innere Einstimmung auf das hohe Fest ein bisschen leichter fällt, gibt es ab sofort im Extra-Markt die Rubrik Ostermarkt. Dort können all die Accessoires unter einer Rubrik angeboten werden, mit denen sich die Vorfreude auf das nahende Osterfest steigern lässt. Für Hobbybastler, Sammler und Dekorateure gibt es dabei viel zu entdecken.

Manche Menschen sind begabte Ostereier­maler und möchten auch andere an ihren kleinen Kunstwerken teilhaben lassen – sie können die kleinen Kunststücke im Extra-Markt anbieten. Dasselbe gilt auch für österliche Gestecke, selbst geschnitzte Osterhäschen und witzige Eierwärmer – gehäkelt oder aus Filz. Wer gern bastelt, braucht Material wie ausgepustete Eier, Stroh, Zweige aus dem eigenen Garten oder dekorative alte Weidenkörbe. In den österlichen ­Extra-Markt gehört daher ebenfalls alles, was Hobbybastlern und -dekorateuren nützlich sein könnte.

Die Rubrik Ostermarkt eignet sich auch als Fundgrube für Sammler. Diese werden die hölzerne Häschenschule mit den liebevoll bemalten Figürchen aus dem Erzgebirge bestimmt zu schätzen wissen. Oder sich darüber freuen, das fehlende Sammelei aus Porzellan zu finden. Sie alle haben in der Osterzeit ihren großen Auftritt, und der Extra-Markt ist ein guter Platz dafür, nach fehlenden Teilen und ausgefallenen Fundstücken Ausschau zu halten und selbst Österliches anzubieten.

Nach und nach werden bereits die ersten blattlosen Bäume in den Vorgärten mit bunten Ostereiern aus Plastik, Holz oder lackiertem Pappmaschee geschmückt. Das gilt als typisch deutsche Tradition, die in den Nachbarländern mit Erstaunen betrachtet wird. Wie alt die Tradition des Osterbaums tatsächlich ist, lässt sich schwer sagen. Mit Sicherheit lässt sich allerdings feststellen, dass der moderne Mensch mit viel weniger Geduld gesegnet ist als seine Vorfahren. Seit einigen Jahren wird die Vorosterzeit als eigene Saison zelebriert. Ostereier und -deko ziehen in die einschlägigen Abteilungen ein, noch bevor die letzten Schokoladenweihnachtsmänner verschwunden sind. Dabei sind die Wochen vor dem Osterfest in der christlichen Kirche eigentlich eine Zeit des Verzichts. „Quadragesima“ – die vorösterliche Fasten- und Bußzeit – beginnt, wie der lateinische Name besagt, 40 Tage vor Ostersonntag. Im Mittelalter herrschten dafür noch strenge Regeln: Gläubige Christen verzichteten im Gedenken an die vierzigtägige Fastenzeit Jesu von Aschermittwoch an auf den Verzehr von Fleisch, Milchprodukten, Eiern und Alkohol. Aus dieser Fastenzeit stammt vor allem die große Rolle, die das Ei für das Osterfest spielt. Denn es ist nicht nur ein Symbol für Neubeginn und Auferstehung. Im Verlauf des vierzigtägigen Verzichts sammelte sich eine Menge an unverbrauchten Eiern an, die Ostern endlich wieder verspeist und verarbeitet werden durften.