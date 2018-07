Ein Trend war nach dem im vergangenen Jahr erstmals durchgeführten Verfahren ebenfalls zu erkennen. So bot man zwei Tage in verschiedenen Altersstufen an. Dabei konnte man bei der Ferienkiste (der 23. seit 1995) die Rekordbeteiligung von 2001 mit 50 Anmeldungen brechen: Für die beiden Tage lagen 53 Anmeldungen vor. Mitgemacht haben am Ende 45 Kinder, womit man noch über dem Rekordergebnis von 2001 (40) lag.

Am ersten Tag in der Altersstufe von neun bis 13 Jahren fehlten nur drei der Angemeldeten. Mit Ersatz aus der eigenen Reihe kam man auf 25 Teilnehmer. Es wurden wieder verschiedene Staffeln durchgeführt, die man mit Hockeyschläger und -bällen bewältigen musste. Auch Torwartausrüstungen kamen zum Einsatz. Nach dem Einspielen mit Ball und Schlägern gab es dann ein Abschlussspiel.

Der zweite Tag war für die Jüngeren im Alter von sechs bis neuen Jahren vorgesehen. Es gab glücklicherweise von 16 bis 18.30 Uhr eine trockene Phase, sodass die Aktion nicht ins Wasser fiel. Es kamen aber wegen des regnerischen Tages zwölf der 30 Angemeldeten nicht; mit zwei Nachrückern gab es dann 20 Teilnehmer. Auch hier konnte man die Teilnehmer schnell an Ball und Hockeyschläger gewöhnen, sodass beim Abschlussspiel schon gut mitgemacht werden konnte.

Die Nachfrage nach weiteren Trainingsmöglichkeiten war groß. Für weitere Infos über das Hockeyspielen in Weyhe steht Abteilungsleiter Hajo Priebe unter Telefon 0 42 03 / 33 69 oder per E-Mail an hans-joachim-priebe@t-online.de zur Verfügung.