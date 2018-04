Der Innovationsführer Signia, dessen über 100-jährige Hörgeräte-Tradition auf Siemens aufbaut, bietet nun mit der Weltneuheit Own Voice Processing (OVP) genau das.

Die neuesten Hörgeräte erfassen und verarbeiten die Stimme des Trägers in Echtzeit – separat von der akustischen Umwelt. Das Ergebnis ist ein natürlicher Klang der eigenen Stimme sowie das beste Sprachverstehen des Gesprächspartners – auch in lauten Situationen. Das führt zu exzellenter Hörqualität beim Fernsehen, Telefonieren und Musikhören.

Signia Hörgeräte nutzen die gleiche Bluetooth-Technologie wie viele hochqualitative drahtlose Kopfhörer, um Telefongespräche, Musik und auch den TV-Ton direkt in beide Hörgeräte zu übertragen. Die kabellose Verbindung zwischen den Signia-Hörgeräten und dem Fernsehgerät über den Transmitter Stream-Line TV ermöglicht das Hören des Fernsehtons ohne Zusatzgeräte wie Kopfhörer.

Eine weitere Weltneuheit sind die wiederaufladbaren Hörgeräte Pure Charge&Go, denn sie bieten eine einzigartige Kombination aus Bluetooth- und Lithium-Ionen-Akku-Technologie. Durch die spezielle Ladetechnologie muss sich der Hörgeräteträger keine Gedanken mehr um Batterien und deren Wechsel machen: Die Pure-Charge&Go-Hörgeräte laden sich per Induktion auf – Ladekontakte und Batteriefach entfallen. Zudem schalten sich die diskreten Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte in der Ladestation automatisch ab und beim Herausnehmen wieder an. Durch die komfortable Handhabung und eine sehr lange Betriebsdauer integrieren sich die Hörgeräte nahtlos in den Alltag des Trägers.

Wer selbst erfahren – und erleben – möchte, wie natürlich sich die beschriebenen innovativen Hörgeräte in den Alltag integrieren lassen, kann bei der Firma Hörgeräte-Akustik Schumacher einen Alltagstest machen. Dazu können Interessierte einfach einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Probetragen vereinbaren. Hörgeräte-Akustik Schumacher hat eine Niederlassung in Tarmstedt in der Poststraße 3 (Telefon 0 42 83 / 98 03 61) und eine in Rotenburg, Am Wasser 3 (Telefon 0 42 61 / 96 23 66). In Tarmstedt beispielsweise findet an diesem Sonntag, 29. April, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Interessierte können dann gerne die ortsansässige Filiale besuchen und sich zu dem Thema informieren.