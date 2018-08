Europa

Hoffenheim spielt in Champions League gegen Man City, Donezk und Lyon

1899 Hoffenheim trifft bei seinem Debüt in der Champions League in der Gruppe F auf Manchester City, Schachtjor Donezk und Olympique Lyon. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.