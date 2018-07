Denn obwohl das eher ungewöhnlich ist, mit den Temperaturen steigen auch die Gaspreise. Erst ein Drittel der Haushalte hat bisher den Gasversorger gewechselt. Wie das geht, dazu an dieser Stelle ein paar Tipps.

Wer noch in der Grundversorgung steckt, kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Neuere Verträge laufen meist zwölf Monate und verlängern sich ohne Kündigung erneut um diesen Zeitraum. Die Kündigungsfrist liegt häufig bei sechs Wochen. Es gibt aber auch Tarife, die sich nach der erstmaligen Laufzeit ohne Kündigung nur jeweils um einen Monat verlängern. Dann ist man sehr flexibel, muss aber Abstriche bei der Einsparung im ersten Jahr machen.

Seit dem Jahr 2012 ist der Gaspreis stetig gesunken, doch jetzt dreht sich der Trend. Die durchschnittliche Monatsrechnung für den Gasverbrauch in einem Einfamilienhaus reduzierte sich seit 2012 um 16 Prozent auf rund 95 Euro. Wer lange nicht gewechselt hat, steckt wahrscheinlich noch in einem teureren Tarif. Bei einem Wechsel aus dem Basistarif von swb Vertrieb Bremen kann ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden (kWh) Erdgas knapp 500 Euro im ersten Jahr sparen. „Der Wechsel des Gasanbieters war selten so lukrativ wie heute“, sagt Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. Mit Blick auf den Winter erwarten Experten aber eher weiter steigende Gaspreise. Es ist also besser, sich jetzt bereits neu zu binden. „Die Gefahr, dass der Gaspreis weiter steigt, ist wesentlich höher als wieder fallende Preise“, sagt Jan Edelmann, Rohstoffexperte der HSH Nordbank.

Wechsel im wenigen Minuten

„Der Wechsel des Gasanbieters geht einfach und dauert nur wenige Minuten“, erläutert Ines Rutschmann vom Verbraucherportal Finanztip. Dabei helfen Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox. Diese Daten werden für einen Wechsel benötigt: Name, Anschrift, Gasverbrauch und Zählernummer sowie der gewünschte Lieferstart. „Der neue Versorger kündigt für Sie Ihren alten Vertrag. Es gibt kein Risiko, dass Ihnen das Gas abgestellt wird oder dass Sie gleichzeitig beim alten und neuen Anbieter einen Vertrag haben“, sagt Rutschmann. Wenn alles mit dem bisherigen Lieferanten geregelt ist, schickt der neue Anbieter eine Vertragsbestätigung zu.

Die hohe Ersparnis gibt es durch die Bonuszahlungen nur im ersten Jahr. Es gibt verschiedene Boni. Den Direkt- oder Sofortbonus verrechnen die Versorger meist mit den fälligen Abschlagszahlungen pro Monat. „Die Zahlung des Neukundenbonus schieben die Anbieter dagegen meist bis zum Ende der Laufzeit auf“, erklärt Rutschmann. Endet der Vertrag vor Ablauf von zwölf Monaten, verlieren die Kunden ihren Anspruch auf den Neukundenbonus. Bei Bonustarifen empfiehlt sich ein regelmäßiger Wechsel. Auch sollte stets geprüft werden, ob der Tarif mit der höchsten Einsparung wirklich zu den persönlichen Bedürfnissen passt. Im Internet lässt sich leicht recherchieren, ob es über die Anbieter mit den günstigsten Preisen viele Beschwerden von Kunden gibt. Für die übliche Vertragslaufzeit von zwölf Monaten sollte es auch vom Anbieter eine Preisgarantie geben. Manche Versorger wie „E wie einfach“, Goldgas oder Montana geben nur eine Nettopreisgarantie. Erhöhen sich nach Vertragsabschluss die Steuern oder die Abgaben, so ist das von der Preisgarantie nicht abgedeckt und der Kunde muss den Mehrpreis zahlen. Wer nicht ständig wechseln will, kann auch gezielt nach günstigen Tarifen ohne Bonus suchen. Auch dann ist für Bremer eine Einsparung von mehreren Hundert Euro im ersten Vertragsjahr möglich (siehe Grafik oben). Aber auch bei diesen Tarifen ohne Bonus kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im folgenden Abrechnungsjahr teurer wird. Denn auch bei diesen Tarifen gilt die Preisfixierung nur für zwölf Monate. Da sich die Verträge aber nur um einen Monat verlängern, kann dann dennoch schnell gekündigt werden.

Nach den Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der Durchschnittspreis pro kWh Erdgas im Mai für Privathaushalte bei 5,69 Cent. Das ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 2008. Das Internetportal Gasvergleich rechnet bis Ende des Jahres mit einem Preis von bis zu 6,9 Cent je kWh. „Seit Anfang April ist der Index für Gaspreise um 46 Prozent gestiegen“, sagt Jan Edelmann von der HSH Nordbank. Es sei eher ungewöhnlich, dass der Gaspreis im Sommer so ansteige. „Die Gaslager in Europa mussten aufgefüllt werden und die Nachfrage nach Erdgas ist aufgrund der guten Konjunktur hoch“, erläutert Edelmann. Je näher der Winter rücke, um so größer werde der Nachfragedruck. Nur ein Konjunktureinbruch in China oder die Eskalation des Handelskonflikts mit den USA könnten dafür sorgen, dass die Entwicklung zu steigenden Gaspreisen durchbrochen wird.

Wie der Strompreis, so wird auch der Gaspreis von hohen Abgaben und Steuern bestimmt, die über 50 Prozent des Endverbraucherpreises ausmachen. „Die regionalen Unterschiede beim Gaspreis sind insbesondere auf die regional unterschiedlichen Netzentgelte zurückzuführen“, sagt Manuela Wolter vom BDEW. Diese werden durch die Bundesnetzagentur anhand regionaler Faktoren wie der Besiedlungsdichte sowie dem Bedarf an Investitionen in den Netzausbau und dessen Instandhaltung festgelegt.