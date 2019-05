Mithilfe des Haustürdesigners können sich die Kunden von Heiko Hilse ihre Tür im Internet gestalten und direkt bei dem Fachgeschäft beauftragen. (Christa Neckermann)

Dabei gehe es nicht nur um einbruchhemmende Beschläge. Das gewählte Glas gibt dem Haus zusätzlichen Schutz. „Wir empfehlen Fenster der Widerstandsklasse RC2.“ RC steht dabei für „Resistance Class“, übersetzt Widerstandsklasse. Diese beinhaltet Hilse zufolge ein Sicherheits-

paket aus einbruchhemmenden Bauteilen und ist in verschiedenen Abstufungen erhältlich. Die Kategorie RC2 ist eine geprüfte Sicherheitsklasse, die für den privaten Bereich als sehr hoch bewertet wird. RC2-Fenster sind umlaufend mit einem Sicherheitsschließstück sowie -zapfen in Form von Pilzkopfverschlussbolzen ausgerüstet. Beim Verschließen krallen sich die Pilzköpfe in die Schließbleche und machen ein Aufhebeln des Fensters sehr schwierig.

Ein RC2-Beschlag weist darüber hinaus einen Aufbohrschutz für den Rahmen sowie eine Niveauschaltsperre auf. Dieses Bauteil blockiert unter anderem ein Ab-

sacken des Flügels. Zusätzlich verhindert sie eine Fehlbedienung des Fensters. Nachrüstbar ist bei RC2- Fenstern zudem ein abschließbarer Griff. Dieser bietet nicht nur Schutz vor Einbrüchen, sondern ist auch nützlich, wenn beispielsweise kleine Kinder im Haus sind.

„Das Paket ist teilweise an herkömmlichen Fenstern nachrüstbar, jedoch sollten diese nicht zu alt sein“, sagt Hilse. Als dazu passendes Fensterglas empfiehlt er eine P4A-Verglasung. Dabei handelt es sich um ein spezielles Sicherheitsglas mit einer 1,52 Millimeter starken, reißfesten Folie im Luftzwischenraum.

Wichtig ist Hilse eine persönliche Beratung. „Wir sehen uns die örtlichen Bedingungen an, um genau sagen zu können, was der Kunde für seine Sicherheit benötigt.“ So prüft der erfahrene Unternehmer, ob das gewünschte Fenster in die vorhandene Bausubstanz eingebaut werden kann oder ob zusätzliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.

„Unsere Firma ist im Errichterverzeichnis der Polizei aufgeführt. Dieses stellen die Beratungsstellen der Polizei den Bürgern zur Verfügung, die ihre Häuser absichern wollen“, erläutert der Unternehmer. „Unsere vier Monteure sind im Einbruchschutz geschult.“

Daher kennen sie sich unter anderem mit Türspaltensicherung aus. Diese verhindern bei leicht geöffneten Türen ein gewaltsames Aufdrücken von außen. „Die Türspaltensicherung ersetzt die früher oft verwendete Sicherheitskette. Allerdings kann die Sicherung mit dem Haustürschlüssel entsperrt werden“, sagt Hilse. „Heute sind Schiebetüren und große Fensterflächen angesagt. Die Hausbesitzer wollen einen freien Ausblick“, erläutert der Experte. Hinzu kommt der barrierefreie Zugang in den Garten. Dieser ist mit barrierefreien Hebeschiebetüren möglich. Auf dem Sektor Haustüren ist Hilse ebenfalls erfolgreich. Seit Kurzem können Kunden mit dem Online- Haustürdesigner auf der Website der Firma ihre neue Tür gestalten. „Die Kunden wählen aus einer großen Auswahl an Modellen aus, bestimmen die Farbe und probieren, welche Beschläge am besten passen. Um sich den Gesamteindruck besser vorstellen zu können ist es möglich, die Farbe und Art der Außenfassade einzustellen. Das Beste: Die Kunden können die im Internet konfigurierte Tür direkt an uns übermitteln und wir erstellen das Angebot“, erläutert Hilse.

Fenster und Türen sind aber nicht alles, was die Kunden seit nunmehr 34 Jahren in dem Tischlereiunternehmen in Scharmbeckstotel, Siebenkluster 5, erhalten. „Die Fenster und Türen, die wir anbieten, sind in Holz oder Kunststoff erhältlich. Wir liefern und montieren für unsere Kunden ferner geschmackvolle Zimmertüren, Rollläden, Insektenschutz sowie Markisen und bauen Überdachungen.“

Heiko Hilse ist unter Telefon 04791/3675 während der Geschäftszeiten erreichbar. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es zudem im Internet unter www.tischlerei-hilse.de.