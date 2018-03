Niedersachsen aber nimmt im Ländervergleich eine unrühmliche Topposition ein: Die Gefahr, zwischen Harz und Meer tödlich zu verunglücken, ist überproportional groß.

Die Gefahr basiert auf dem Verhältnis der Verkehrstoten zur Einwohnerzahl. 2017 starben landesweit 406 Menschen auf niedersächsischen Straßen, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. In Relation zur Einwohnerzahl sind das 51 Tote je eine Million Einwohner – nur in Brandenburg und Sachsen-Anhalt (je 59) liegt diese Quote noch höher. Im Stadtstaat Bremen, wo im vergangenen Jahr 13 Menschen im Straßenverkehr starben, ist das Risiko eines tödlichen Unfalls nicht einmal halb so groß wie im Flächenland Niedersachsen.

Bundesweit weist die Unfallstatistik 3177 Tote aus. Diese Zahl sank um 29, es ist der niedrigste Stand seit Beginn der Zählung im Jahr 1953. Experten halten das aber immer noch für zu viel. Denn ein grundsätzlicher Abwärtstrend lässt sich laut Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), nicht erkennen. Die Zahlen aus dem Jahr 2017 führt er auf den durchwachsenen Sommer zurück: Bei besserem Wetter hätte es wahrscheinlich mehr Motorrad- und Fahrradunfälle gegeben.