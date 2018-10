Ein Blick auf die Reithalle (rechts) des Gerkenhofs, den die Gäste aus Tschechien besucht haben.

Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald freute sich, die Gäste im Ratssaal begrüßen zu können. „Meistens kommen die tschechischen Gäste freitags und fahren montags wieder zurück, sodass es in der Vergangenheit keine Gelegenheit gab, sie im Rathaus zu empfangen.“ Rodewald wies in der Begrüßung auf die vielen Geschenke aus Letovice hin, die im Rathaus präsentiert werden: die Fahne der Stadt, ein großes Gemälde und Foto, eine Uhr sowie weitere Gegenstände.

Das verletzte Pferd absolviert auf dem Laufband geduldig sein Reha-Programm. Interessiert schauen die tschechischen Besucher auf dem Gestüt Gerkenhof in Odeweg zu.

Rodewald nutzte die Gelegenheit auch, um seinen Amtsleitern die Chance zu geben, sich und ihren umfangreichen Tätigkeits- und Verantwortungsbereich den Gästen aus Tschechien vorzustellen. Vladimir Stejskal, immer bekannt für einen lockeren Spruch zwischendurch, fragte anschließend lachend: „Was macht eigentlich der Bürgermeister?“ Es sei ein wunderschöner Besuch gewesen, die Abteilungsleiter hatten sich gut zum Thema vorbereitet, zollte der den Vortragenden Lob. Besonders stolz zeigte sich Rodewald, dass die Umstrukturierung im Rathaus selber vorgenommen wurde und nicht von einem teuren Planungsbüro von außen.

Feuerwehr im Fokus

Ein anschließender Besuch des Bauhofs und der Feuerwehr schloss sich der Vorstellungsrunde an. Kirchlintelns Ortsbrandmeister Ulf Carstens hatte extra seine Arbeit bei einem großen Verdener Betrieb unterbrochen, um die Führung vor Ort zu übernehmen. Anders als in Kirchlinteln kommen bei größeren Schadensfällen in der Mikroregion Letovicko hauptberufliche Feuerwehrleute aus umliegenden größeren Städten zum Einsatz. Darum wurde ein Wunsch der ehrenamtlichen Letovicer Feuerwehr nach Rettungsspreizer und -schere vom Stadtradt abgelehnt, sagte Stejskal, schließlich seien das Geräte, die in die Hände der Profis gehörten. Die drei tschechischen Gäste wünschten allen Feuerwehrleuten, dass sie nach den Einsätzen gesund wieder zurückkommen. Ulf Carstens zeigte sich aufgeschlossen, bei einer der nächsten Fahrten nach Letovice mitzufahren, um erste Kontakte mit der Letovicer Feuerwehr herzustellen.

Über den Scharnhusenplatz und einem obligatorischen Foto mit dem „Pingelheini“ ging die Gruppe zum neuen Edekamarkt. Nach der Begrüßung durch Marktleiter Matthias Nickchen führte Lukas Sedlacek jun. die Besucher durch das Geschäft. Auch ein Blick hinter die Kulissen war erlaubt. „Das wäre bei uns unmöglich“, sagte Stejskal.

Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch des Gerkenhofs in Odeweg. Der Gerkenhof ist einer der ältesten Höfe in der Gemeinde Kirchlinteln. Erstmalig erwähnt wurde er im Jahre 1350. Ein Teil der bestehenden Gebäude geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Der Gerkenhof wurde stets als landwirtschaftlicher Familienbetrieb der Familien Früchtenicht/Delvental geführt. Nachdem Hermann Delvental die Landwirtschaft altersbedingt einstellte, erwarb Detlef Ruddat den damals 120 Hektar umfassenden Betrieb im Jahr 1998. Mit der Landwirtschaft und Pferdezucht wird an alte Traditionen früherer Generationen der aus Ostpreußen stammenden Familie Ruddat angeknüpft. Durch Zukäufe wurden die Ländereien auf rund 600 Hektar vergrößert.

Eine große Reithalle, ein Dressurplatz und eine Longierhalle für die Wintermonate werden für die rund 50 Pferde auf dem Hof vorgehalten, sagte Verwalter Alfred Wicknig. Platz in den komplett neu aufgebauten Stallungen wäre sogar für 100 Pferde. Ein weiterer Betriebszweig ist Landwirtschaft, die sich wiederum in Ackerbau, Forstwirtschaft und Mutterkuhhaltung (Charolais-Rinder) unterteilt. Beeindruckt von der regionalen Vielfalt, vom Gestüt, den Fohlen bis zu den Renn- und Dressurpferden, zeigten sich die tschechischen Gäste. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ein Pferd, das auf einem Laufband eine Verletzung auskurierte. „Wir waren ja schon mehrmals hier und sind begeistert, wie sich das in Kirchlinteln alles positiv verändert hat“, sagte Bürgermeister Vladimir Stejskal.