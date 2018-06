Und so erklärte der Vorsitzende: „Unser DRK Ortsverein besteht seit 40 Jahren. Ende April 1978 hat unser verstorbener Ehrenvorsitzender und Altbürgermeister Heinz-Ludwig Rebentisch mit weiteren Mitstreitern den Ortsverein gegründet. Ich bin froh und freue mich so wahnsinnig, wie engagiert ihr seid. Wir sind wie in einer großen Familie.“ Erstmalig in der Geschichte des inzwischen 450 Mitglieder starken Ortsvereins erschien zum Jahrestreffen ein Präsidiumsmitglied des DRK Niedersachsen.

So begrüßte an dem Abend der Vorsitzende die Vizepräsidentin des DRK Niedersachsen, Mechthild Ross-Luttmann, die beeindruckt von den vielen engagierten Helfern und der ausgesprochen guten Stimmung an dem Abend war. Die Vizepräsidentin gratulierte dem Ortsverein zum Geburtstag, sprach Themen wie die Qualität in der Kindertagespflege und in der Pflege an, für die sich der Landesverband einsetzt und lobte: „Ihr seid ein großer, beachtlicher Ortsverein mit tollen Menschen. Ich danke Ihnen von Herzen für ihren Einsatz.“

Auch DRK-Kreispräsident Jörg Bergmann und Bürgermeister Horst Hofmann lobten den Einsatz der Helfer. „Wir als Vorstand sind dafür da, eure Arbeit zu stützen und nach vorne zu bringen. Unser Besuchsdienst gewinnt immer mehr an Bedeutung und wächst wie die Mitgliederzahl unserer DRK-Bereitschaft. Finanziell sind wir ein gesunder Verein. Die Stimmung im Verein und in der Bevölkerung uns gegenüber ist sehr gut“, freute sich der Vorsitzende.

Schatzmeister Stefan Grund berichtete von einer soliden Finanzlage. DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Aust berichtete von 78 Sanitätsdiensten und SEG-Einsätzen. Mit mehr als 60 Sanitätern ist das Ottersberger DRK eine der größten Bereitschaften in der Region, die offiziell 3554 Dienststunden in den vergangenen zwölf Monaten ableisteten. Inoffiziell war es ein Vielfaches an Stunden. Die dienstfleißigsten Helfer waren Marius Mentzel mit 302 Stunden und Andreas Riechmann mit 261 Stunden. Zudem erwarb das DRK ein neues Einsatz-Quad, was der Ortsverein zu Einsätzen aber auch zu Werbezwecken einsetzt. Die sechs Erste-Hilfe-Ausbilder im Ortsverein sind auf Kreisebene aktive und gaben mehr als 70 Erste-Hilfe-Kurse. Zu den drei Blutspendeterminen erschienen 315 Spender. Der Besuchsdienst leistet mit Besuchen, Fahrten und gemeinsamen Kaffeenachmittagen gute Seniorenarbeit im Ort wie auch der Gesprächskreis Demenz, der sehr gut angenommen wird.

Personell stellte sich der Ortsverein an dem Abend neu auf. Für den nach 18-jähriger Vorstandsarbeit ausscheidenden Rüdiger Schütz wählten die Mitglieder einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden den vorherigen Schatzmeister Stefan Grund und zur neuen Kassenwartin Sarah Schiffers. Beide engagieren sich in der DRK-Bereitschaft. Stefan Grund wachte seit 2011 über die Finanzen des Ortsvereins. Vorsitzender Stefan Asendorf und Schriftführer Tobias Woelki komplettieren den Vorstand. Zudem ehrte Vizepräsidentin Mechthild Ross-Luttmann Mitglieder für langjährige Mitglied. Sie zeichnete für 30 Jahre DRK-Treue Ingeborg Blöthe sowie die Eheleute Carola und Markus Asendorf und für zehn Jahre Tjark Wriedt aus. Als nächstes geht es für die Sanitäter zum Sanitätsdienst auf dem Hurricane Festival in Scheeßel. Außerdem lädt der DRK Ortsverein für Donnerstag, 19. Juli, zum Blutspenden ein.