„Damit haben Sie einen unglaublich vielfältigen Beruf gewählt, in dem Sie nicht nur mit dem klassischen Werkstoff Holz, sondern auch mit Kunststoffen, Furnieren, Glas und Metall zu tun haben werden“, wendet sich der Obermeister an die Nachwuchskräfte.

Zum Tischlerhandwerk gehören neben dem Möbelbau auch der Fenster- und Innenausbau, sodass ein gut ausgebildeter Tischlergeselle unersetzlicher Ansprechpartner in vielen Fragen rund um die Gestaltung von Wohn- und Arbeitswelten ist. „Und dies in der Wesermarsch nicht nur auf dem Festland, sondern auch bei der Innenausstattung von Luxusjachten und Spezialschiffen“, ergänzt Herr Brüning, Geschäftsführer der Tischlerei Rodiek aus Lemwerder und stellvertretender Obermeister.

40 Leute in der Ausbildung

„Wir freuen uns schon darauf, wenn Sie in drei Jahren Ihre Gesellenstücke der Öffentlichkeit präsentieren werden. Die Tischler-Innung Wesermarsch wird auch für Sie eine Ausstellung im Famila-Center Brake organisieren, bei der Sie zeigen können, was Sie in den kommenden drei Jahren lernen werden,“ so Jan Wachtendorf, Lehrlingswart der Tischler-Innung. „Und spätestens bei dieser Gelegenheit werden Sie viele weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Wesermarsch kennenlernen. Die Stimmung während dieser Ausstellung hat immer ein bisschen was von einem Klassentreffen“, fügt Wachtendorf schmunzelnd hinzu.

Damit die Wiedererkennung auch klappt, überreicht der Innungsvorstand den neuen Auszubildenden einheitliche T-Shirts mit dem Aufdruck „Born2BTischler“.

Derzeit werden in der Wesermarsch 40 Auszubildende im Tischler-Beruf ausgebildet.

Während ihrer Ausbildung werden die jungen Menschen an speziellen Lehrgängen der Kreishandwerkerschaft teilnehmen, um praktische Ausbildungsinhalte in den gut ausgestatteten Werkstätten im Berufsbildungszentrum in Brake zu vertiefen. Auch die Gesellenprüfung wird vor Ort durch die Tischler-Innung abgenommen. „Und nach dieser hoffen wir, viele frischgebackene Gesellinnen und Gesellen im Tischler-Handwerk in der Wesermarsch halten zu können“, so Obermeister Klostermann. „Denn nach wie vor gilt, dass das Handwerk goldenen Boden hat. Viele Betriebe werden in den nächsten Jahren übergeben werden und da würde es uns natürlich freuen, wenn die Nachwuchsunternehmerinnen und –unternehmer aus den eigenen Reihen kämen“.

Wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrern auf der einen und den Ausbildern auf der anderen Seite ist, stellte der neue Leiter der Berufsbildenden Schulen Wesermarsch, Herr Studiendirektor Otten heraus. „Diese ist Kern des in Deutschland sehr erfolgreichen dualen Ausbildungssystems – und ich freue mich schon darauf, Sie und Ihre Ausbildungsbetriebe in den kommenden Jahren näher kennenzulernen“, fügte Herr Otten hinzu. Dass die jungen Menschen einen tollen Beruf gewählt haben, steht für den Pädagogen außer Frage: „Wäre ich nicht Schulleiter geworden, hätte ich mir gut vorstellen können, meinen Lebensunterhalt auch als Tischler zu verdienen“, so Otten.