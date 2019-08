Schreckt derzeit vor keiner Peinlichkeit zurück: Nach seinem geschmacklosen Auftritt im ZDF-"Fernsehgarten" schaukelte Luke Mockridge nun offenbar so gut wie nackt auf einer Abrissbirne durch die Bonner Innenstadt. Erneut soll das verrückte Treiben ein Kamerateam gefilmt haben. (Andreas Rentz/Getty Images)

Hauptsache auffallen, egal wie: Nach diesem Motto scheint derzeit Luke Mockridge zu verfahren. Wenige Tage, nachdem er im ZDF-„Fernsehgarten“ für ungläubiges Staunen auf der einen und schierer Empörung auf der anderen Seite gesorgt hatte, stand der Comedian nun erneut im Mittelpunkt. Tatort diesmal war die Bonner Innenstadt, wo der 30-Jährige am Mittwoch so gut wie nackt auf einer Abrissbirne schaukelte. Lediglich ein knapper Lendenschurz bedeckte seine Blöße, wie Augenzeugen dem Portal „Der Westen“ berichteten. Den Auftritt, offensichtlich eine Hommage an das Musikvideo von Miley Cyrus Hit „Wrecking Ball“, filmte im Beisein zahlreicher schaulustiger Passanten ein Kamerateam. Die Zeichen verdichten sich also, dass sich in Mockridges neuer Sendung „LUKE! Die Greatnightshow“ (ab Freitag, 13. September, wöchentlich bei SAT.1) auflösen wird, was hinter den verrückten Aktionen steht.

Dazu passt auch, dass sich Mockridge gegenüber den Schaulustigen zu dem Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ am vergangenen Sonntag äußerte. Demnach plauderte er aus, dass er das ZDF im Vorfeld über seinen geplanten Prank in Kenntnis gesetzt habe. Nur Moderatorin Andrea Kiewel hätte nichts davon gewusst.

Mit geschmacklosen Witzen und Affenlauten auf der Bühne zog Luke Mockridge am vergangenen Sonntag im ZDF-"Fernsehgarten" den Ärger der Moderatorin Andrea Kiewel und vieler Zuschauer auf sich. (Joshua Sammer/Getty Images)

In der ZDF-Sendung zog Mockridge einen sinnfreien Auftritt ab - samt unflätigen Kalauern, Affenlauten und schlechten Witzen über ältere Menschen, von denen formatgemäß viele im Publikum oder vor dem Fernsehgerät saßen.