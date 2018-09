Im Verein geht es um liebevolle Zuwendung. Dafür kann Seufert auch auf ihr Team vertrauen. Dies besteht aus der angehenden Erzieherin Jana Purnhagen, Sozialarbeiterin Wiebke Anlauf, Jassira Diana Barre und der Physiotherapeutin mit integrativer Kindertherapie, Julia Merz. Ihn allen liegt am Herzen, die Entwicklung zu fördern bei Kindern und Jugendlichen mit körperlichen, seelischen oder sozialen Entwicklungsverzögerungen. Das Pferd erweist sich dabei als zuverlässiger Partner und Mittler.

Vor kurzer Zeit ist Susanne Seufert nach Syke umgezogen. Auf dem Gelände von Hof Kuhne – dort wird eine Pferdepension in Gruppenhaltung betrieben – hat sie ein neues Domizil gefunden für den Islandfuchs Eldur, den hellbraunen Norweger Lennox und Welsh Cob Rosella mit der großen weißen Blesse. Dazu kommen vier weitere eigene und einige Leihpferde. „Die Tiere wurden vor vielen Jahren von mir grundausgebildet gekauft, und ich habe sie weiter trainiert für die Bedürfnisse des heilpädagogischen Reitens. Sie müssen geduldig sein gegenüber Kindern, die auch mal laut kreischen oder hyperaktiv sind.“ Die Wärme des Pferdes, das weiche Fell zusammen mit der Bewegung des Tieres bewirken entspannende und lösende Sinneseindrücke. Das Gangbild des Pferdes im Schritt entspricht dem des Menschen und bietet Förderung im motorischen Bereich. In Trab und Galopp bedeutet die Geschwindigkeit Lebensfreude und Losgelassenheit. Der Umgang mit einem so großen und starken Tier kann sich positiv auf das Selbstbewusstsein auswirken.

Ein abseits gelegenes Areal ermöglicht die Arbeit auf dem Reitplatz und Ausritte in die ländliche Umgebung. „Wir richten unseren Blick weniger auf die Defizite eines Menschen, sondern nehmen uns Zeit, individuell auf ihn einzugehen“, sagt die Therapeutin. Vormittags kommen etwa 20 Kinder aus den umliegenden Integrations-Kindergärten und nachmittags gilt das Angebot den Kindern, deren Eltern meist durch Mundpropaganda auf den Verein aufmerksam wurden. „Leider gibt es bisher weder eine staatlich anerkannte Ausbildung als Reittherapeut noch finanzielle Unterstützung seitens der Krankenkassen“, bedauert Seufert. „In einer ersten Probestunde fällt die Entscheidung, ob ein Kind einzeln oder in einer Gruppe von vier Kindern betreut wird. Spielerisch wird die Stunde gestaltet und auch Ideen der Kinder einbezogen.“ Bei Ängsten vor dem Pferd kann erst einmal gefüttert, gestreichelt oder das Pferd am Zügel geführt werden. „Ich habe bisher noch kein Kind erlebt, das sich völlig verweigert hat. Irgendwann sitzt jedes auf dem Pferderücken.“ Ungefähr ein halbes Jahr dauert es, bis sich beim Reiten Erfolge zeigen – manche Kinder bleiben aber auch gerne länger.

„Wir möchten zwischen Reitern und Pferden eine Akzeptanz schaffen und bemühen uns um soziales Verhalten auch den Tieren gegenüber“, betont Seufert. Die Pferde leben im Offenstall, haben Sandauslauf und kommen täglich auf die Weide. „In diesem Jahr ist die Trockenheit ein großes Problem. Auf uns werden wohl die dreifachen Futterkosten zukommen“, befürchtet Seufert. „Es gibt aber immer mal wieder Gönner, die uns unterstützen, so wie neulich mit einer gestifteten Reitplatztreppe, damit die Kinder bequem auf den Pferderücken kommen.“ Auch wer in Ruhe und ohne Leistungszwang als Erwachsener den Umgang mit Pferden sucht, ist hier richtig. Für Neun- bis 16-Jährige gibt es zudem in den Ferien gesonderte Reitkurse und Pferdetage für Vier- bis Siebenjährige, um einmal reinzuschnuppern. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne Handicap wird Reitunterricht mit dem Schwerpunkt Gelände- und Wanderreiten angeboten. Systemische Beratung können Menschen in Anspruch nehmen, die in einer schwierigen Lebenssituation Hilfestellung suchen, auch unabhängig vom Reiten.

Ein spezielles Angebot lockt im Oktober: Welches kleine Mädchen möchte nicht einmal gerne als Prinzessin im Galopp reiten, oder welcher Junge träumt nicht davon, als Indianer auf dem Pferderücken durch die Wälder zu streifen? Dieser Wunsch kann wahr werden vom 9. bis 11. Oktober, täglich von 10 bis 16 Uhr. Kosten 105 Euro. Für Auskünfte in allen Belangen steht Susanne Seufert zur Verfügung unter Telefon 0 42 40 / 7 55 oder im Internet unter www.hoppla-ev.de.