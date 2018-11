In der Laurenzius Kirche in Achim fand am Sonntag, 21. Oktober eine Hubertusmesse statt, die vom Achimer Heimatverein zusammen mit der Geschichtswerkstatt organisiert wurde. Viele Besucher kamen zu der Messe und freuten sich über die Perforcehorngruppe aus Delmenhorst, die in der Kirche spielte. Pastor Maaß berichtete über die Hubertuslegende, die den evangelischen Gemeindemitgliedern zu Herzen ging. Im Anschluss spielte die Horngruppe im Fackelschein der Jugendfeuerwehr vor der Kirchentür. Alle Beteiligten und Helfer, sowie die Gemeinde wurden zu Gulaschsuppe und Getränken ins Laurenziushaus eingeladen. Der Abend endete mit netten Gesprächen und dem Vorsatz, auch im kommenden Jahr eine Hubertusmesse zu feiern.