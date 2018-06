Yvonne Catterfeld bei der Echo-Verleihung im April 2018 in Berlin. Da wusste sie sicher nicht, dass dies die letzte Vergabe des deutschen Musikpreises sein würde ... (Andreas Rentz/Getty Images)

Am Donnerstagabend (24. Mai, 20.15 Uhr, ARD) ist Yvonne Catterfeld als ARD-Ermittlerin in „Wolfsland: Der steinerne Gast“ zu sehen. Zwei neue Folgen der Krimireihe aus dem sächsischen Görlitz sendet das Erste in dieser und der kommenden Woche. Das Besondere an „Wolfsland“ sind dabei eher die Ermittler als die Fälle. „Voice of Germany“-Coach Catterfeld, früher Hitparaden-Star und hübsches Gesicht aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, spielt hier eine Charakterrolle. Als Kommissarin an der Seite Götz Schuberts darf sie von Albträumen, Traumata und schlechter Laune geplagt durch die Lausitz laufen, dass einem angenehm düster dabei wird. Und - die 38-Jährige spielt diesen Part sehr überzeugend. Catterfeld, die einen vierjährigen Sohn mit dem Schauspielkollegen Oliver Wnuk hat, ist entsprechend zufrieden dem gegenwärtigen Status ihrer Karriere: „In meiner Zeit als Jungschauspielerin gab es hübsche Gesichter in anspruchslosen Serien oder eben ambitionierte Projekte, für die man aber kein hübsches Gesicht haben durfte“, sagt sie im Interview mit der Agentur teleschau. „Mittlerweile denkt man viel 'amerikanischer', wenn man das so sagen kann. Ein schönes Gesicht und tolle schauspielerische Leistungen schließen sich auch in Deutschland nicht mehr aus.“