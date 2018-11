Ortsbrandmeister Holger Joost (links) und Ortsvorsteher Klaus Sass auf dem Hülseberger Friedhof.

Sass wies in seinem Redebeitrag daraufhin, dass der Volkstrauertag älter als die Bundesrepublik ist und auf einen Vorschlag des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge zurückgeht, um an die Opfer des Ersten Weltkrieges zu erinnern – in der Hoffnung, dass die Erinnerung an den Schrecken und das Leid eine Mahnung sei, die den Frieden sichern könne.

Heute, 100 Jahre später, so Sass, müssten wir leider zugeben, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt habe. Dem Ersten Weltkrieg folgte der Zweite Weltkrieg, der wieder Millionen von Menschen sinnlos das Leben kostete. „Und jedes Jahr gibt es am Volkstrauertag mehr Menschen, derer wir gedenken müssen, und das sollte uns zu denken geben“, so der Ortsvorsteher. Er machte weiter deutlich: „Wir müssen moralisch handeln. Wir dürfen nicht wegschauen, nur weil das bequemer für uns wäre. Die Vorkommnisse in Chemnitz dürften nicht zum Tagesbild werden“.

Zum Abschluss der Veranstaltung las Hülsebergs Ortsbrandmeister Holger Joost mit bewegter Stimme das Totengedenken vor. Danach legte Joost zusammen mit Michael Dirschauer am Ehrenmal einen Kranz nieder.