Brexit-Premier handelt sich Hollywood-Kritik ein

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Hulk“ gegen Boris Johnson

Rupert Sommer

In einem „Mail on Sunday“-Interview hatte sich der britische Premierminister Boris Johnson selbst mit der Marvel-Comicfigur Hulk verglichen. Der Hollywood-Star Marc Ruffalo, der Hulk mehrfach auf der Leinwand verkörpert hat, will das so nicht stehen lassen.