Bald flitzen alle durch den Raum, um die Ballons in der Luft zu halten, lachen und albern herum. In Nullkommanichts ist aus lauter Individuen ein fröhliches, starkes Team geworden. „Das Spiel hat uns ordentlich in Schwung gebracht“, sagt Petra Jürgens von der sozialen Betreuung.

„Der Humor ist unsere Ressource, die es möglich macht, einen Schritt zurückzutreten und Abstand zu gewinnen. Aus der Ruhe heraus können wir Situationen auf neue, spielerische Art begegnen“, erläutert Paul Kustermann. Voraussetzung dafür sei jedoch, in einem guten Kontakt zum Gegenüber zu sein. In zahlreichen Partnerübungen wird auf die Probe gestellt, wie Nähe und Wertschätzung im Umgang gelingen. Dann wird anhand konkreter Alltagssituationen besprochen, wie die Teilnehmer herausforderndem Verhalten insbesondere von demenziell erkrankten Bewohnern künftig mit mehr Gelassenheit begegnen können. „Deuten sie ein Schimpfwort, mit dem Sie ein Betroffener bezeichnet, zum Kosenamen um und bedanken Sie sich dafür“, schlägt der Coach vor. „Und warum versuchen Sie nicht einmal, einen demenziell Erkrankten mit Hinlauf-Tendenz zu überholen und mit ausgebreiteten Armen zu einer Umarmung einzuladen?“

Am Ende bilden die Mitarbeiter Teams und teilen einander mit, wie sie sich im anstrengenden Pflegealltag erleben. „Es war schön, zu hören, dass ich von den anderen mit meinen Stärken wahrgenommen werde. So viel Wertschätzung zu bekommen war wie eine warme Dusche“, freut sich Petra Jürgens und ist überzeugt, dass der Seminartag das Miteinander im Domizil nachhaltig stärken wird.