Teilnahmeberechtigt waren nur Hunde, die mindestens die Begleithundprüfung erfolgreich abgelegt haben.

Der HSV Blumenthal bietet die dafür erforderliche Ausbildung an. Junge Hunde können sich in der Welpengruppe (Hunde bis zum Alter von sechs Monaten) vorbereiten und dort richtiges Sozialverhalten lernen. Hunde, die über sechs Monate alt sind, können in der sogenannten Rüpelgruppe erste Schritte zum Begleithund machen. Bevor die Gebühren (Welpengruppe 60 Euro, Rüpelgruppe für zehn Übungsstunden 50 Euro) bezahlt werden, kann man erst einmal gebührenfrei testen, ob dies etwas für Herrchen oder Frauchen und Hund ist. Bei Eintritt in den Verein werden die Gebühren angerechnet.

Auf dem Programm standen ein Geländelauf über 2000 und 5000 Meter, ein Hinderniswettkampf, der THS-Dreikampf, der THS-Vierkampf in den Klassen 1-3 und der CSC-Wettkampf (Combined Speed Cup), zu dem sieben Mannschaften gemeldet hatten.

Zuerst ging es zum Geländelauf. Gestartet wurde über 2000 und 5000 Meter. Bei bestem Wetter und bei für Mensch und Hund am frühen Morgen noch erträglichen Temperaturen ging es auf die Strecke im nahe gelegenen Waldgebiet. Streckenposten und Geländemarkierungen zeigten Mensch und Hund den Weg. Schnellster Mann über 2000 Meter war Thomas Wegener mit Starlight in 6,49 Minuten. Über 5000 Meter erreichte Bernhard Burwinkel mit Barney in 21,06 Minuten die beste Zeit bei den Männern, bei den Frauen siegte Sandra Herdzig mit ihrem Thor in 23,19 Minuten. Im anschließenden Hindernislauf kam es darauf an, die Bahn möglichst fehlerfrei und möglichst schnell zu überwinden. Bei den Frauen siegte Ariane Kalwa-Veith mit Judy, bei den Männern war Christian Koch mit Ahri nicht zu schlagen.

In der Disziplin Dreikampf wird der Gehorsam, im Gegensatz zum Vierkampf, nicht gezeigt. Hier geht es in erster Linie um die Geschwindigkeit, mit der Mensch und Hund den Slalom, die Hindernisbahn und die Hürden fehlerfrei überwinden. Dass Hunde keine Maschinen sind, die immer perfekt funktionieren, wurde daran deutlich, dass kein Team fehlerfrei blieb. Die beste Leistung zeigte das Team Sandra Herdzig/Thor bei den Frauen, bei den Männern war Christian Koch mit Ahri der Gewinner.

Der Vierkampf besteht aus den Teilen Gehorsam, Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf, wobei der Schwierigkeitsgrad von Klasse zu Klasse steigt. Eine fast perfekte Gehorsamsübung im Vierkampf 3, der höchsten Schwierigkeitsstufe, zeigte Aliya Candogan mit Paula. Als einzige Teilnehmerin erreichte sie 59 von 60 möglichen Punkten. Das war dann auch die Grundlage für ihren Sieg bei den Damen im Vierkampf 3. Bei den Herren erreichte Wolfgang Türke mit Cleo die höchste Punktzahl und damit den Sieg bei den Herren im Vierkampf 3.

Im Vierkampf 2 waren Marlies Helms und Mareike Fröbe erfolgreich. Im Vierkampf 1 zeigte sich, wie wichtig die richtige Harmonie zwischen Mensch und Hund ist. Mit einer fehlerlosen Laufleistung konnte hier Sonja Wilksen mit Mailo eine kleine Schwäche im Gehorsam ausgleichen und damit den Sieg in dieser Klasse erringen. Bei den Herren siegte Thomas Wegener mit Starlight mit großem Vorsprung, den sich das Team durch eine sehr gute Gehorsamsprüfung und eine fast fehlerlose Laufleistung erarbeitet hatte. Im abschließenden CSC (Combination Speed Cup) traten sechs Mannschaften mit je drei Teilnehmern zum Wettkampf an. Der Parcours war zweimal zu durchlaufen. Je Sektion sind verschiedene Hindernisse, Slalomstangen oder Hürden aufgebaut, die von Hund und Mensch fehlerfrei zu bewältigen sind. Die Läuferinnen und Läufer absolvieren diesen Parcours in einer Art Staffellauf, anschließend werden alle Zeiten addiert. Unter lebhafter Anfeuerung des Publikums konnte sich die Mannschaft des HSV Nordenham, die "Flitzer", durchsetzen. Die Mannschaft des HSV Blumenthal konnte nicht mithalten. „Wir waren nicht das schnellste, aber sicher die lustigste Team", meinte Andrea Dahms nach dem Wettkampf.

Alle Teilnehmer waren mit dem Verlauf und der Organisation zufrieden. Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende Andreas Gernand bei den Kampfrichtern und den vielen ehrenamtlichen Helfern des HSV Blumenthal, ohne die ein solcher Wettkampf nicht durchzuführen ist.

Wer mehr zum Hundesport erfahren möchte, kann sich jeweils mittwochs und donnerstags ab 17 Uhr, sonnabends ab 15 Uhr oder sonntags ab 10 Uhr beim Hundsportverein Blumenthal am Eispohl 6 informieren. Weitere Informationen können auf der Homepage unter www.hundesportverein-blumenthal.de gefunden werden.