Die Zuschauer konnten sich freuen über tolle Läufe, sahen Hunde und Hundeführer, die mit viel Begeisterung dabei waren.

Auch für die Doggels gingen sechs Teams zum Teil sehr erfolgreich an den Start: In der Klasse A1 large gewann Gabi Graff mit „Hilde“ den dritten Platz, Malte Klucken mit „Montepai“ in der Klasse A1 small den ersten Platz. Für manche war es auch das erste offizielle Turnier, Svenja Allkämper holte sich mit „Lissy“ gleich den ersten Platz in der Klasse A0 large. Viele freiwillige Helfer, zum Teil auch von auswärtigen Vereinen, halfen dabei, dass die Veranstaltung reibungslos ablaufen konnte.

Die Platzierten der A-Läufe erhielten neben dem begehrten Holzdoggels auch vom Sponsor (Pro Pet Koller) einen Sack Futter. Alle Starter hatten die Möglichkeit, bei einer Tombola ihr Glück zu versuchen.

Mehr über Agility und die Doggels unter www.doggels.de.