Am Sonnabend, 17. November, wandern die Mitglieder mit ihren Hunden in Hüttenbusch. Treffen ist um 13.45 Uhr vor der ehemaligen Gaststätte Kuba in Hüttenbusch, Fünfhausen 50. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden. Am Sonnabend, 1. Dezember, wandern die Mitglieder beim Ummelbad. Treffen ist um 13.45 Uhr in Hepstedt, Ummelweg 1. Auch diese Wanderung dauert circa zwei Stunden.Am Freitag, 7. Dezember, findet die nächste Sachkundeprüfung statt. Die Prüfungsunterlagen gibt es auf dem Hundeplatz jeden Sonnabend ab 14.30 Uhr oder per Download von der Homepage https://www.hundesportverein-gnarrenburg.de. Die neuen Kurse des Hundesportvereins finden guten Anklang. Es handelt sich um „Longieren mit dem Hund“ sonnabends um 15 und sonntags um 10 Uhr, „Der perfekte Rückruf“ und „Familienbegleithundeprüfung“. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf dem Hundeplatz in Gnarrenburg, Dahldorfer Straße 40, oder im Internet auf der Seite www.hundesportverein-gnarrenburg.de.

Anmeldungen für die Wanderungen mit den Hunden und für die Kurse sind ebenfalls auf dem Vereinsgelände möglich, und zwar ab 14.30 Uhr.