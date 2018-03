Stolze Schützen in Huxfeld: Hintere Reihe von links: Heiner Brüning, Hans-Dieter Hilken, Ingo Lindemann, Hermann Ahrens, Hermann Bliefernicht. Vordere Reihe von links: Anja Heise, Ewald Lüers, Sonja Mattern, Andrea Murken, Andrea Voß, Florian Köster.

Nach dem Rückblick des 3. Vorsitzenden und der einzelnen Sportleiter auf das Jahr 2017 standen Neu- und Wiederwahlen an. In ihren Ämtern bestätigt wurden Ulrich Hartwig als 1. Vorsitzender, Bernd Schumacher als 2. Schatzmeister, Thomas Horstmann als 1. Schießsportleiter, Jessica Isbarn als 2. Schriftführerin, Andrea Murken als 2. Damensportleiterin, Marcel Meyer-Klenke als 2. Jugendsportleiter, Hans-Jörg Voß als 2. Gerätewart, Edgar Jagels als Bauausschussmitglied sowie der Fest- und Schießausschuss. Als neuer Kassenprüfer löste Karl-Heinz Gefken Harald Kohlmann ab.

Als Sportler des Jahres wurde Hans-Dieter Hilken mit dem von Hilken-Massivbau gestifteten Pokal ausgezeichnet. Zum ersten Mal stiftete Ulrich Hartwig einen Pokal für besonderen Dank an Hans-Jörg Voß für besondere Leistung im Verein. Es wurden auch zahlreiche Ehrungen in der Kategorie Vereinsmeisterschaft verteilt. Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. Anwesend war Hermann Bliefernicht, der für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde. Des Weiteren wurden Hermann Ahrens, Helga Mahnke und Lina Müller zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Begrüßen konnte man auch den Bezirkssportleiter Gerd Cordes. Er brachte Ehrungen mit, die über das Normale im Verein hinausgehen: Das silberne Ehrenzeichen erhielten Andrea Murken, Heiner Brüning und Florian Köster. Das goldene Ehrenzeichen bekamen Ewald Lürs, Ingo Lindemann, Andrea Voß und Sonja Mattern.

Rückblickend auf das Jahr 2017 ist auch zu erwähnen, dass der Verein mit vielen Starts bei Wettkämpfen vertreten war. Huxfelds KK-Auflageschützen überzeugten bei nationalen Titelwettkämpfen in Hannover und Dortmund. Die fünf würdigen Vertreter des Vereins waren Hans-Dieter Hilken, Manfred Meyer, Hans-Werner Bremer, Heinz Sackmann und Werner Burhop.

Außerdem wurden im vergangenen Jahr auch wieder Fort- und Ausbildungen durchgeführt, wodurch der Verein zwei neue Sportleiter in seinen Reihen hat: Marcel Meyer-Klenke und Nils Rauber. Einen reibungslosen Schießbetrieb zu gewährleisten, ist ebenfalls mit Hochachtung zu bewerten. Den fleißigen Helfern, die in aller Stille und Bescheidenheit bei Defekten mal eben kurz etwas reparierten, damit alle Wettkämpfe in der Schießhalle möglich waren, galt ein herzliches Dankeschön.