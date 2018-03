30 Uhr bei einer öffentlichen Veranstaltung im Hotel Bremer Tor an der Syker Straße 4 im Stuhrer Ortsteil Brinkum. Der gebürtige Bremer Pohlmeier ist seit 27 Jahren Mitglied der Organisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges) und Mitbegründer der Kampagne Ican zur Abschaffung der weltweiten Atomwaffen, die im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. In den Jahren seines Engagements nahm Lars Pohlmeier an zahlreichen Verhandlungen und Konferenzen zur Abrüstung teil. Dabei besuchte er unter anderem auch Nordkorea.