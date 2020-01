Nächtliches Nachdenken über den Dächern der Stadt: Sängerin Juli (Vanessa Mai) stellt im Film "Nur mit dir zusammen" (Samstag, 25. Januar, 20.15 Uhr, ARD) ihr Leben auf den Prüfstand. (ARD Degeto / Hendrik Heiden)

Fürs Schlagergeschäft klingt diese Story fast schon „unerhört“ authentisch: Wenige Wochen nachdem Vanessa Mai im Spätherbst 2019 eine schwere Lebensrise gestand, wegen der unter anderem eine Tour verschoben werden musste, spielt sie nun im Film „Nur mit dir zusammen“ (Samstag, 25. Januar, 20.15 Uhr, ARD) einen Popstar in der Krise. Hinter der Koinzidenz zwischen Rolle und Leben, so die 27-Jährige jetzt im Interview mit der Agentur teleschau, hätte jedoch kein Plan gestanden: „Es war Zufall. Die Filmrolle sollte auch keine Biografie sein, dazu gibt es zu viele Unterschiede zwischen dem Popstar im Film und mir. Trotzdem half mir die Rolle, mich selbst wieder ein Stück weit zu finden. Ich konnte mein Leben wie von außen betrachten.“

Im Film spielt Vanessa Mai die junge Sängerin Juli. Gerade steht das Pop-Sternchen an der Schwelle zum ganz großen Erfolg, als sie wegen einer schweren Krankheit Kontakt zu ihrem von Axel Prahl verkörperten Vater aufnehmen muss. Der ist zudem ein Kultrockstar der 80-er.

Filmtherapie für Vanessa Mai? In ihrem Hauptrollendebüt "Nur mit dir zusammen" spielt die 27-Jährige im ARD-Primetime-Film am Samstagabend einen Popstar in der Krise. Wenige Wochen zuvor war Vanessa Mai selbst mit einem Krisen-Outing an die Öffentlichkeit gegangen. (Sandra Ludewig)

Vanessa Mai glaubt durchaus, dass ihr die Rolle auf dem Weg in ein neues Lebensgefühl geholfen hat. Zuvor hatte sie unter Burnout-ähnlichen Symptomen gelitten. Auf die Frage, wodurch sie zuvor in die Krise geschlittert war, sagte Mai gegenüber teleschau: „Weil der Zug einfach viel zu schnell gefahren ist. Was aber schön war, ist, dass die Fans gesehen haben, dass etwas nicht stimmt. Ich spürte, dass die Beziehung zu den Fans nicht einfach nur behauptetes Geschwafel ist. Da besteht eine echte emotionale Bindung, was mir gerade in jener Phase enorm geholfen hat. Auch mein Mann war sehr für mich da. Ich bin sehr froh, dass alles so gekommen ist. Mir geht es sehr gut heute. Ich bin durch all das gereift und heute - trotz meines immer noch jungen Alters - sehr geerdet.“