Sila Sahin wird wieder Mutter. Erst vor einem halben Jahr brachte sie einen Sohn zur Welt. (Andreas Rentz/Getty Images for Platform Fashion)

So schnell kann es gehen: Erst ein halbes Jahr ist ihr Sohn Elija alt, da läuft Sila Sahin schon wieder mit Babybauch herum! Am meisten überrascht gewesen sei sie davon selbst, wie die 33-Jährige der Zeitschrift „Gala“ verriet: . „Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: 'Herzlichen Glückwunsch!' - Ich dachte, der will mich veräppeln.“

Auch ihr Mann, Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger, sei von den Neuigkeiten eiskalt erwischt worden: „Er konnte es auch erst nicht glauben“, gestand Sila Sahin, die seit 2016 mit dem Spieler von Hannover 86 verheiratet ist. „Aber jetzt freuen wir uns beide. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns.“ Die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin steht aktuell für die neue RTL-Serie „Nachtschwestern“ vor der Kamera.