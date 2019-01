Moderatorin Barbara Schöneberger bekam Blumen und eine Karte vom "Palyboy"-Chefredakteur und reagiert auf Instagram: "Ich denke ernsthaft drüber nach!" (Marc Mueller/Getty Images)

Wird Barbara Schöneberger bald im „Playboy“ zu sehen sein? Die Moderatorin heizt mit einem Post auf Instagram der Fantasie ihrer Follower ein. „Ich denke ernsthaft darüber nach!“, schreibt die 44-Jährige zu einem Bild, auf dem ein großer Blumenstrauß und eine Karte mit dem „Playboy“-Logo zu sehen sind.

„Es kamen Blumen an!“, freut sie sich und witzelt weiter: „Die dazugehörige Karte steckte in einem Umschlag, der in einem Umschlag steckte, der in einem noch größeren Umschlag steckte. Man musste sie also entblättern. Macht Sinn, ist da ja Programm.“

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" beschwerte sich Barbara Schöneberger bei ihrem Gesprächspartner Bastian Pastewka, sie habe jedes Jahr einen Blumenstrauß und eine Anfrage vom "Playboy" bekommen. "Und jetzt muss ich sagen, dass ich sehr lange schon keine Blumensträuße mehr bekomme." (Andreas Rentz /Getty Images)

Doch wird sie sich wirklich ausziehen? Zumindest scheint man bei dem Männermagazin den Podcast der Moderatorin, „Mit den Waffeln einer Frau“, zu hören, denn erst kürzlich erklärte sie ihrem Gesprächspartner Bastian Pastewka, sie würde sich freuen, wenn mal wieder jemand anfragen würde. „Ich kann dir sagen, ich wurde jahrelang von dem 'Playboy'-Chefredakteur jedes Jahr mit einem Blumenstrauß umworben.“

Reaktion vom „Playboy“

"Die dazugehörige Karte steckte in einem Umschlag, der in einem Umschlag steckte, der in einem noch größeren Umschlag steckte. Man musste sie also entblättern. Macht Sinn, ist da ja Programm", scherzt Barbara Schöneberger über die Post vom "Playboy". (Getty Images / Mathis Wienand)

Immer wieder kam, zusammen mit den floralen Grüßen, auch die Anfrage, ob sie sich es in diesem Jahr vielleicht überlegen wolle, sich für das Männermagazin in Szene setzen zu lassen. „Und jetzt muss ich sagen, dass ich sehr lange schon keine Blumensträuße mehr bekomme“, beschwerte sich die gebürtige Münchnerin.

Diesen scherzhaften Vorwurf wollte „Playboy“-Chefredakteur Florian Botin anscheinend nicht auf sich sitzen lassen. Das gepostete Foto verrät seine Grußbotschaft: „Liebe Barbara, unter Blumenkindern: Ich wünsche Ihnen ein fröhliches und buntes neues Jahr. Ihr Rosenkavalier Florian B.“

Die Moderatorin wird im Februar "Unser Lied für Israel" moderieren. (NDR/Morris Mac Matzen)

Ob sich die Moderatorin wirklich für das Magazin ausziehen wird oder ob sie sich nur einen Scherz erlaubt? Ihre Fans auf Instagram diskutieren unter dem Post kontrovers. Ein User schreibt beispielsweise „Das wäre ein Knaller“. Andere raten ab: „Ne, bleib dir treu.“ Ein Fan schlägt der „Barbara“-Verlegerin vor, sich lieber in ihrer eigenen Zeitschrift zu präsentieren.