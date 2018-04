Christian Bourgeois, Jahrgang 1972, ist Gründer der Initiative „Bienenretter – Das Bildungsprojekt“ in Frankfurt am Main. Zusammen mit weiteren Mitstreiter versucht er die Bienen in der Mainmetropole zu retten und Wissen über die Insekten zu vermitteln. (Mühlens, Maximilian)

Wie kann man Bienen in der Stadt helfen?

Christian Bourgeois: Grundsätzlich ist es so, dass die Nahrungsversorgung der Bienen nicht mehr gewährleistet ist. Gerade die Wildbienen finden in freier Wildbahn kaum mehr Nahrung, weil die Monokulturen im ländlichen Raum viele für die Bienen wichtige Pflanzen verdrängt haben. Im eigenen Garten besteht die Möglichkeit, beispielsweise Küchenkräuter anzubauen. Diese kann man vor allem auch auf kleinen Balkonen anpflanzen. Ein besonders beliebtes Kraut bei den Bienen ist die Thymianpflanze oder auch das Bohnenkraut. So kann man mit relativ wenig Einsatz sehr viel erreichen.

Und was würden Sie jemandem empfehlen, der einen größeren Garten besitzt?

Gartenbesitzern kann ich ganz besonders empfehlen, eine „wilde Ecke“ einzurichten. Also einen kleinen Teil des Gartens nicht bewusst gestalten, sondern ihn sich selbst überlassen. Gepflegte Gärten sehen zwar sehr schön aus, aber man nimmt den Bienen die Nistmöglichkeiten. Die Hälfte aller Wildbienen sind Erdnister, die ihre Nester also unterhalb der Erde in Hohlräumen haben.

Was muss man für diese besondere Stelle im Garten beachten?

Der Platz sollte vor Regen geschützt und die Erde etwas aufgelockert und nicht richtig fest sein. Aufgeschichteter Sand und Totholz von Apfel- oder Birnenbäumen könnte man noch zusätzlich verwenden, dann finden Bienen optimale Nistbedingungen vor.

Muss ich Vorsicht walten lassen, wenn ich mich um Bienen kümmern möchte?

Angst braucht man keine haben, denn Wildbienen können nicht stechen – mit Ausnahme der Hummeln. Die stechen aber auch nur ganz, ganz selten. Im Gegensatz zu den Wespen lassen die Bienen auch den Frühstückstisch auf der Terrasse links liegen und sind nicht lästig. Daher muss man sich keinerlei Gedanken machen, wenn man sich um Bienen kümmern möchte – sie sind sehr friedliebende Tiere.

Sie plädieren dafür Honig aus der Region zu kaufen. Warum?

Zum einen unterstützt man damit die lokalen Imker, zum anderen tut man etwas gegen die vielen Honigimporte. Denn in Deutschland wird mehr als 80 Prozent des Honigs importiert. Das hat zur Folge, dass der Honig in den Supermärkten sehr günstig ist. Daher stehen die heimischen Imker unter Druck. Vor allem die, die die Imkerei nur im Nebenerwerb betreiben – in Deutschland sind das die meisten. Und wenn sich das Geschäft für sie irgendwann nicht mehr lohnt, könnten sie aufgeben.

Auf Ihrer Internetseite werben Sie dafür, dass geleerte Honiggläser ordentlich ausgespült werden sollten, bevor man sie in den Altglas-Container wirft. Warum ist das so wichtig?

Meistens befinden sich in den Gläsern die Erreger für Bienenkrankheiten. Gerade wenn bei den Bienen Hunger herrscht, wie aktuell, fliegen die Insekten in die Container und bedienen sich an den Honigresten. Im schlimmsten Fall infizieren sie sich mit einer der gefährlichen Krankheiten.

Aber das heißt dann, dass sich theoretisch in jedem Honigglas Erreger für Bienenkrankheiten befinden können?

Ja, das kann man so sagen. Die Erreger kommen vor allem aus Nordamerika und Asien, wo die Krankheiten mit Antibiotika behandelt werden. Dadurch, dass sich in den Honiggläsern großer Hersteller meist Honig aus vielen verschiedenen Ländern befindet, besteht diese latente Gefahr. Bei uns in Europa ist die Antibiotika-Therapie verboten und findet auch nicht statt – daher wäre es schlimm, wenn die Bienenkrankheiten auch hier ausbrächen. Ein ordentliches Ausspülen der Gläser verhindert deshalb Schlimmeres.

Das Gespräch führte Maximilian Mühlens.