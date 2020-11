„Game of Thrones“-Star

„Ich habe absolute Angst vor meiner Frau“: Jason Momoa verrät Ehe-Geheimnisse

teleschau

In „Game of Thrones“ spielte Jason Momoa den harten Krieger Khal Drogo. Privat scheint der US-Amerikaner allerdings deutlich devoter unterwegs zu sein, wie er nun in einem Interview verriet.