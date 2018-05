Als TV-Experte längst etabliert: Lothar Matthäus analysiert seit 2012 die Bundesliga-Spiele bei Sky. (Florian Ebener/Getty Images for Sky)

Der ehemalige Nationalspieler Lothar Matthäus blickt beim n-tv-Talkformat „Klamroths Konter“ am Dienstag, 22. Mai, 23.30 Uhr, auf seine Karriere zurück. Dabei zeigt er sich erstaunlich offen. So seien dem 57-Jährigen gerade die Privatgeschichten im Nachhinein schon häufig im Wege gestanden, wie er nun zugibt. Matthäus: „Ich hab einfach zu viele Journalisten beziehungsweise zu viele Kameras an mein Privatleben rangelassen. Ich hätte das blockieren müssen.“

Beinahe der Lächerlichkeit preisgegeben wurde Matthäus, als er sich nach Beendigung seiner Karriere als aktiver Spieler für die sechsteilige Personality-Doku „Lothar - immer am Ball“ (2012) von einem VOX-Kamerateam begleiten ließ. Kritiker sprachen damals unter anderem von der Selbstmontage eines einstigen Weltstars. Matthäus wurde an der Wursttheke oder inmitten seiner Liebeswirrungen gezeigt. Selbst bei VOX war man damals nicht begeistert vom Resultat. Die Soap wurde aufgrund angeblich mangelnder Qualität erst spät am Abend ausgestrahlt. Zwischen Matthäus und dem Sender kam es damals zum Streit.

Lothar Matthäus blickt auf ein bewegtes Leben zurück - sowohl als Fußballer als auch privat. (Clive Mason/Getty Images)

Trotz dieser unrühmlichen Episode, im TV ist Matthäus noch immer zu sehen. Und das auf seinem ureigenen Terrain. Seit Beginn der Bundesliga-Saison 2012/13 ist er als Experte bei Sky unter anderem beim wöchentlichen Topspiel der Woche tätig - mit einigem Erfolg. So hat er erst im vergangenen Jahr den Deutschen Sportjournalistenpreis als meistzitierter Fußballexperte erhalten.

In diesem Job als Experte fühlt sich der Rekordnationalspieler heute mitunter so aufgehoben, dass er zuletzt eine vermeintlich weitere Berufung aufgegeben hat. „Ich habe das Trainergeschäft abgeschlossen. Ich fühle mich mit meinem Leben so pudelwohl. Ich brauche keinen Stress, ich mache das, was ich machen will“, gesteht Lothar Matthäus.

Keine privaten Verwirrungen mehr: Lothar Matthäus ist seit 2014 mit der Russin Anastasia Klimko verheiratet. Das Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn. (Matthias Hangst/Getty Images)

Obwohl ihm als Trainer bei unter anderem Rapid Wien, Partizan Belgrad oder zuletzt als Nationalcoach Bulgariens die ganz großen Erfolge verwehrt geblieben sind, erklärt Matthäus diese Phase seiner sportlichen Laufbahn durchaus als Erfolg. Bei Klamroths Konter" sagt er: "Ich habe auch als Trainer gewisse Erfolge gehabt. Ich habe Spieler entdeckt und gefördert und habe bis zum heutigen Zeitpunkt gute Kontakte zu allen Mannschaften und Klubs, die ich trainiert habe. Auch zu vielen Spielern."