Ulrich Matthes habe sich noch "nie so aufgerufen gefühlt, öffentlich politisch Stellung zu beziehen". (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Mit seiner Rolle als Goebbels in „Der Untergang“ wurde er einst einem größeren Publikum bekannt. Heute, in Zeiten wiederkehrender rechter Tendenzen in der deutschen Politik, zeigt Schauspieler Ulrich Matthes klare Kante: „Ich habe mich wirklich nie so aufgerufen gefühlt, öffentlich politisch Stellung zu beziehen“, sagte der 58-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Es gälte, „absolut aufmerksam zu sein gegenüber der AfD, die stellvertretend für viele Tendenzen steht, die sich seit vielen Jahren breitmachen. Rassismus, auch in Kreisen, in denen man ihn nicht für möglich hielt. Antisemitismus, der vermeintlich bürgerlich in einem Nebensatz geäußert wird.“

Man müsse, so Matthes weiter, „wo immer man kann, zivilcouragiert sagen: Nicht mit mir. Ich halte die AfD wirklich für gefährlich und erhebe mein Stimmchen, wo immer ich kann.“ Ob derlei öffentliche Bekundungen jedoch auch in die AfD-Blase hineindringen, bezweifelt der Berliner, der in seinem neuen Drama „Fremder Feind“ in der ARD zu sehen ist (21.2., 20.15 Uhr): „Man kann nur auf die Unentschlossenen und Protestwähler hoffen, die sagen: Och, den Matthes find ich eigentlich ganz vernünftig. Subkutan kann man was erreichen, aber verändern kann man die Welt mit einem Film oder einem Theaterstück nicht.“

"Es gilt, absolut aufmerksam zu sein gegenüber der AfD", mahnt Ulrich Matthes. (Clemens Bilan/Getty Images)

Würde die Kunst Bedeutendes verändern können, so Matthes gegenüber teleschau, sähe die Welt anders aus: „Das Schreckliche am menschlichen Charakter ist ja, dass ein KZ-Kommandant am Vormittag auf dem Grammophon Schuberts 'Winterreise' hören konnte, und sich dann 20 Schritte weiter in seiner Baracke überlegt hat, wie er die Gaskammern noch effektiver macht.“

Seine Rolle als Joseph Goebbels im Nazi-Drama „Der Untergang“ von 2004 sieht Matthes im Rückblick nicht nur positiv, wie er im Gespräch offenbarte: „Es war nervtötend. Ich habe so viel anderes im Theater und Film gemacht, unterschiedlichster Bandbreite. Und dann wurde ich etwa in Oslo auf der Straße angesprochen, ob ich nicht den Goebbels gespielt hätte. Damals dachte ich: Wenn jetzt in meiner Karriere nichts mehr nachkommt und mich die Leute bis zu meinem seligen Ende als Goebbels identifizieren: Ach du lieber Himmel!“